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名家分享~羅景壬》國民黨慣用「希特勒」、「納粹」作為政治攻擊語言

然而，真的只有朱立倫，甘冒德國譴責、國際撻伐，也要指台灣總統賴清德是「希特勒」？
名家分享

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2025/05/08 19:00

◎ 羅景壬

5月7日晚上，德國在台協會譴責了國民黨主席朱立倫。

然而，真的只有朱立倫，甘冒德國譴責、國際撻伐，也要指台灣總統賴清德是「希特勒」？

還有高金素梅也在誣指台灣總統賴清德是「希特勒」。（取自貼文）還有高金素梅也在誣指台灣總統賴清德是「希特勒」。（取自貼文）

不只。還有高金素梅。

還有蔡正元也是使用納粹當作攻擊語言。（取自貼文）還有蔡正元也是使用納粹當作攻擊語言。（取自貼文）

還有蔡正元。

還有馬文君。

還有馬文君也是使用納粹當作攻擊語言。（取自貼文）還有馬文君也是使用納粹當作攻擊語言。（取自貼文）

當然，還有更多人。

請看截圖，他們都在哪些平台發聲？

事實上，使用「希特勒」、「納粹」作為政治攻擊語言，依台灣的歷史脈絡，並沒有多大效果，畢竟許多台灣人並不熟悉納粹，而許多熟悉歷史的台灣人，更不可能相信台灣走向納粹化。

那麼，為什麼這些人還要使用這個詞彙？

2022年，俄羅斯總統普丁，正是以「去納粹化」為名，侵略民主國家烏克蘭。（取自貼文）2022年，俄羅斯總統普丁，正是以「去納粹化」為名，侵略民主國家烏克蘭。（取自貼文）

第四張截圖：2022年，俄羅斯總統普丁，正是以「去納粹化」為名，侵略民主國家烏克蘭－－即使民選總統澤倫斯基是猶太人，親人曾遭遇大屠殺。

至少，在俄羅斯，是為了遂行侵略。

那麼，國民黨呢？

中國呢？

已有超過百萬人參與連署、且人數持續增加的大罷免，過去三個月不斷凝聚擴大。

如果大罷免曾經使你感到吵雜、無聊、搗蛋，現在是時候重新想想。

（作者為導演）

本文經授權轉載自羅景壬臉書





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