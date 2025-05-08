自由開講》為什麼國民黨總是喜歡用「納粹」罵人

◎ 傅佩芬

德國在台協會5月7日晚間透過臉書發文批評朱立倫，指出他們對朱立倫近期一再將賴清德比喻成希特勒，拿民進黨和納粹相比，感到深切的失望與憂心。德國在台協會強調，「比起為了政治目的而扭曲過去的記憶，更應共同努力確保納粹的歷史永不被遺忘，並且在台灣、德國、國際社會強化歷史意識。」

德國在台協會5月7日晚間透過臉書發文批評朱立倫。（取自臉書）

歷史意識 — 也許這就是問題所在。

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國民黨從未誠實地面對歷史，尤其是自己的暗黑歷史。

在過去80年來，他們從來沒有為任何正義的價值奮鬥過，當然也從來沒有認真思考過什麼是良善、什麼是邪惡、什麼是人類社會的基本價值以及這些價值的意義。

對中國國民黨而言，從來就只有利益和權力。

當「抗議政府暴力」妨礙他們的利益及權力時，國民黨進行了二二八屠殺。

當「民主」將會威脅到他們的利益及權力時，國民黨引進萬年國會。

當「言論自由」批評了他們的利益及權力時，他們進行白色恐怖、施行了人類歷史上最長的戒嚴時期。

美麗島事件大審的關係人物。由左至右，張俊宏、黃信介、陳菊、姚嘉文、施明德、呂秀蓮及林弘宣。（台灣回憶探險團提供）

當「集會自由」抗議他們的利益及權力時，他們血腥鎮壓了美麗島遊行。

當「司法獨立」可能挑戰他們的利益及權力時，他們直接實施軍事審判，直接指揮辦案、干涉判決。

當台灣人民經歷了長久的抗爭，終於迎來民主與自由，下架了國民黨。無法再壟斷利益以及權力的國民黨突然轉身開始「高舉」言論自由、「擁抱」集會自由、甚至「捍衛」司法正義。他們開始歌頌台灣「珍貴得來不易的民主」，但是 ～

台灣的民主之所以珍貴而且得來不易，不就是因為國民黨的高壓統治是這麼可怕又可惡嗎？

他們開始叫駡抗議「政府統治暴力」。

他們開始叫駡抗議「政府統治暴力」。圖為國民黨舉辦426上剴道。（資料照）

但是，因為從來沒有真正擁抱過「民主」、「自由」、「正義」，因為從來沒有為這些價值犧牲奉獻過，因為永遠只是以自己的「利益和權力」為中心價值，所以中國國民黨今天「反抗獨裁」總是空洞、毫無說服力。他們的手法及口號也總是廉價又矯情。

為什麼國民黨總是喜歡用「納粹」罵人?

這個問題應該反過來問 — 如果不提「納粹」，當國民黨需要舉出一個絕對的「專制極權的範例」時，他們還剩下什麼可以提呢？

難道要他們提「中國國民黨」或「蔣介石政權」嗎？還是要他們提「中國共產黨」？

（作者為德國執業律師、前世界台灣同鄉會聯合會會長）

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