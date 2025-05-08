自由開講》知識分子倒戈檄文撼動中共專制高牆

◎ 陳思涵

一、 知識分子倒戈：五四烈焰焚毀專制高牆

廣州「華南理工大學」生物科學與工程學院兩位女教授林影與韓雙艷4月28日聯名發表一篇題為《星星之火，可以燎原》的反共檄文，震撼全球；她們不僅公開附上身分證號與肖像，更以中共黨員與教授頭銜的雙重身分，在黨國心臟置入一枚邏輯炸彈。這不是自殺式獻祭，而是再次點燃1919年五四運動的啟蒙烈焰，一舉焚毀中共數十年來所構築的意識高牆。

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華南理工大學2名女教授林影和韓雙艷，日前實名發表反共檄文，引發熱議論。（圖翻攝自X平台）

百年前，北京大學學子高舉「外爭主權，內除國賊」旗幟，衝破軍警封鎖，喚醒民族覺醒；今日，「華南理工」教授直指習近平廢除國家主席任期為「現代帝制復辟」，揭露「清零政策」引爆人道災難，解開「六四天安門」長達36年的歷史封印。

這篇檄文猶如新時代的《新青年》，承襲范仲淹「寧鳴而死，不默而生」的諫諍氣節，成為體制內知識分子集體倒戈的宣言，中國網民熱血沸騰，盛讚她們為「真正的中國脊梁」，證明極權腐敗已踰越良知底線，民主自由的火種正在覺醒者的血脈中復活，以及戳破「愛國必須愛黨」、「我命由黨不由天」的謊言。

二、審查帝國的潰堤：「學術暗網」的突圍

中共以「全網審查」與「社會信用體系」構築數位高牆，試圖扼殺一切異議，卻無法阻斷五四運動所孕育的抗爭智慧。2022年，北京四通橋「反習標語」衝破防火長城，成為認知突圍的先聲；今日，「華南理工」檄文則將反抗火種植入頂尖學府，化為「知識游擊戰」的抗爭武器。

兩位教授以生物科學語言解構中共暴政，將終日加班的剝削比喻為「細胞凋零」，將言論審查形容為「神經網絡閹割」，一連串精煉的譬喻如利刃般戳穿謊言，復興蔡元培以教育啟迪人心的五四理想。主筆林影更巧用借用《毛澤東選集》中的「星星之火，可以燎原」，以中共的革命詞彙反諷其獨裁本質，完美呼應李大釗將思想轉譯為行動的五四策略。

圖為四通橋事件主事者在北京四通橋懸掛的抗議布條。（路透檔案照）

「四通橋反習標語」與「華南理工檄文」本質上均是認知領域的「超限戰」，當各類反抗文本透過學術期刊數據庫進行跨境傳播，其影響力遠比翻牆技術更能穿透中國防火長城，國際社會與兩岸青年應攜手打造「數位五四同盟」，利用區塊鏈技術將「反抗獨裁，推動改革」的抗爭文本嵌入論文數據庫或相關國際學術平臺，以構築「學術暗網」，讓自由民主的星火在數位疆場上發揮燎原之勢。

三、經濟崩壞與道德潰堤：五四理想的背叛與重啟

檄文揭露中共背叛五四「民主」與「科學」的救國理想，導致當前中國經濟衰敗與道德淪喪。當年，青年以激昂熱血推翻舊有秩序，今日中共卻假借「共同富裕」名義，強行收編民營企業，縱容國企壟斷市場；「內循環」的鐵幕政策更導致青年失業率屢創新高，迫使年輕人以「躺平」與「潤學」進行無聲抗爭。

今日中共卻假借「共同富裕」名義，強行收編民營企業，縱容國企壟斷市場。示意圖。（法新社檔案照）

中共「戰狼外交」失信於國際，「維穩經費」超越國防預算，司法更淪為掠奪民財與鎮壓異己的工具，這一切均與五四理想背道而馳。兩位女教授呼籲「建立法治社會」，否定「黨即法律」的謬論，目的在重啟五四精神，讓世人認清，中共高壓專制不僅是中國夢魘，更對全球民主構成嚴重威脅。

四、青年動員與全球團結：五四星火點燃自由希望

林影在文末呼籲中國大學生「成為變革火種」，號召各地青年共襄盛舉，以重現五四時代「火燒趙家樓」的行動力量。事實上，中國民主化不僅是14億人民的希望，更是臺海和平的終極保障，當我們聲援「白紙革命」世代，就是在為對岸注入改革動力，今日「華南理工」的星火，可能就是明日中國版「太陽花運動」的引信。

當兩位女教授選擇實名反抗，為中國人民按下道德重置鍵，她們需要的不僅是聲援，更需要全球團結的戰略支持，國際社會應以非對稱作戰的思維，放大檄文的影響力，透過學術、人權與媒體平臺，推動五四精神的燎原之勢。唯有如此，我們才能衝破中共專制鐵幕，點亮民主自由的希望之光，迎接一個無懼高牆的新時代。

（作者為兩岸人權研究人士）

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