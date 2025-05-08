名家分享～侯宗佑》藍白瞎扯納粹 放棄理性與良知的垂死鬥爭

這些「塔綠班」、「綠共」、「綠納粹」的說法無比荒謬，不只是因為不符合史實，引起國際撻伐，也是因為藍白這些人試圖把選民弱智化，覺得套上這些名詞，就可以讓大家忘記大家都已經看見的事實

◎ 侯宗佑

德國在台（0507）協會正式發聲明譴責國民黨主席朱立倫的談話，並且說台灣目前的狀況跟當時納粹的恐怖統治根本不應該相提並論，請國民黨不要再混淆視聽。

德國在台協會英文版聲明。（取自貼文）

藍白這些「塔綠班」、「綠共」、「綠納粹」的說法，不但不符合事實，呈現出他們缺乏歷史人文深度，而且已經淪為國際笑柄、外交危機。

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這不是什麼「只監督在野黨」——國民黨就是台灣的國會最大黨，而藍白就是目前國會最大的政黨聯盟。他們做得怎樣，當然必須被監督。

歐洲經貿辦事處聲援並轉發德國在台協會聲明。（取自臉書）

還是那句話：身為台灣公民，你當然可以不喜歡民進黨，但是也請自問你討厭民進黨的原因是不是因為長久反本土的黨國教育、或是因為中國強大的認知戰，讓你對現實戰爭的焦慮被折射成對於台灣的貶低、與對民進黨的恨意——我就直接說，我認識的，到現在還挺得下去的藍白支持者，七八成以上都有這個症頭。

台灣的危機不是來自於民進黨，而是來自於中國。而謹慎備戰並拓展國際外交，正是讓台灣更安全的不二法門——要獲得和平，絕對不是像鴕鳥一樣不談、示弱；更不是只要攻擊勇於備戰的人，就能獲得和平。

這就是很簡單的道理，可是有很多人在長久扭曲的教育與宣傳戰之下，已經失去了看穿國王新衣，說出三歲小孩就看得到的事實的能力。

今天（0507）立院解凍大筆文化預算，但我要說，為時已晚——你們當初荒腔走板的凍結理由都還存在我的硬碟裡，那些「要飯的」嘲笑也猶然還在耳際。

不要以為道歉、彌補就應該獲得原諒——當施暴者已經一而再，再而三的犯錯，你卻因為求情而心軟，再給他一次機會，這就只是在加強這個「迫害—求情被原諒—再次迫害」的負面循環。

國民黨黨主席朱立倫中在常會致詞時以希特勒為例，再次痛批總統賴清德獨裁作為。（記者羅沛德攝）

而台灣給國民黨的機會，還不夠多嗎？那些小人得志、毀綱亂紀的嘴臉，還不夠明顯嗎？

這些「塔綠班」、「綠共」、「綠納粹」的說法無比荒謬，不只是因為不符合史實，引起國際撻伐，也是因為藍白這些人試圖把選民弱智化，覺得套上這些名詞，就可以讓大家忘記大家都已經看見的事實——白營柯文哲涉嫌貪污，以及藍營涉及死人連署、偽造文書、基隆公務機關公然利用戶政資料來介入罷免過程——這些涉嫌犯法的行為，才是他們目前被調查的原因，並不是因為什麼政治鬥爭與迫害。

民進黨不完美，但他們沒做的事情，硬要栽贓他們有做，硬要用歷史上最污穢的名詞往他們身上抹——就我來看，這才是政治鬥爭，而且是藍白兩政黨在治國、論述能力全面敗退的情況下，完全放棄理性與良知，單純為了權力而不擇手段的垂死鬥爭。

台灣人民不是白癡。這些手段能騙得了少數平常不關心政治、比較沒有人文公民素養的人，但絕不可能矇騙所有台灣人民。我們當然需要在野黨，但絕對、絕對不是這種為了鬥爭執政黨，甚至可以跟中國同聲一氣，或是造成國際醜聞的在野黨。

做不好，就下台。不管你是行政長官還是民意代表都一樣，這就是憲法賦予人民的權利，這就是民主政黨政治裡面，最最最基本的道理。

最後一週，讓世界知道，這些荒謬的人，不代表我們台灣！

（作者為政大數位內容學程助理教授）

本文經授權轉載自侯宗佑臉書





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