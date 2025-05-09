一個律師的筆記本》有關賣慘的二三事

給民主國家戴上納粹帽子的抹黑手法，在普丁藉此包裝入侵烏克蘭的行徑之後，就已經變成一件相當敏感的事情了。

◎ 陳怡凱



其實，給民主國家戴上納粹帽子的抹黑手法，在普丁藉此包裝入侵烏克蘭的行徑之後，就已經變成一件相當敏感的事情了。現在使用這一招，外國人想到的不一定是「哇，你對抗納粹好棒棒」，而是「你在玩跟普丁一樣的把戲？」。

給民主國家戴上納粹帽子的抹黑手法，普廷藉此入侵烏克蘭。圖為俄軍入侵前調動軍隊駐紮與烏克蘭的接壤邊境，引起歐美高度關注。（路透檔案照）

至於哪個國家最有可能運用類似手法入侵臺灣？大家心裡有數。

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而且，那個國家跟抹黑者所屬的政黨，看起來關係還相當良好。

再者，抹黑者身處的環境，其自由程度明顯跟納粹統治下的德國截然不同。這種自由過剩的民主富二代出來賣慘，在旁人看來根本一點說服力都沒有。更何況，抹黑者所屬的政黨，最近還疑似大量涉及犯罪活動，正在進行刑事調查。

這樣的人，也想要宣稱自己遭到納粹式的迫害？

附圖為Auschwitz集中營內堆積如山的眼鏡，出自德國聯邦檔案館。（取自貼文）

打個比方，如果有一個怎麼看都像普通刑事罪犯的人，跑出來聲稱自己遭到本國政府的政治迫害，要求其他國家給予庇護。任何一個心智正常的移民官，腦海中都不免會浮現「這傢伙是不是來亂蹭？」的念頭。

這大概就是其他國家看到之後萌生的感覺。



本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：

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