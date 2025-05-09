晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

一個律師的筆記本》有關賣慘的二三事

給民主國家戴上納粹帽子的抹黑手法，在普丁藉此包裝入侵烏克蘭的行徑之後，就已經變成一件相當敏感的事情了。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/05/09 09:30

◎ 陳怡凱

其實，給民主國家戴上納粹帽子的抹黑手法，在普丁藉此包裝入侵烏克蘭的行徑之後，就已經變成一件相當敏感的事情了。現在使用這一招，外國人想到的不一定是「哇，你對抗納粹好棒棒」，而是「你在玩跟普丁一樣的把戲？」。

給民主國家戴上納粹帽子的抹黑手法，普廷藉此入侵烏克蘭。圖為俄軍入侵前調動軍隊駐紮與烏克蘭的接壤邊境，引起歐美高度關注。（路透檔案照）給民主國家戴上納粹帽子的抹黑手法，普廷藉此入侵烏克蘭。圖為俄軍入侵前調動軍隊駐紮與烏克蘭的接壤邊境，引起歐美高度關注。（路透檔案照）

至於哪個國家最有可能運用類似手法入侵臺灣？大家心裡有數。

而且，那個國家跟抹黑者所屬的政黨，看起來關係還相當良好。

再者，抹黑者身處的環境，其自由程度明顯跟納粹統治下的德國截然不同。這種自由過剩的民主富二代出來賣慘，在旁人看來根本一點說服力都沒有。更何況，抹黑者所屬的政黨，最近還疑似大量涉及犯罪活動，正在進行刑事調查。

這樣的人，也想要宣稱自己遭到納粹式的迫害？

附圖為Auschwitz集中營內堆積如山的眼鏡，出自德國聯邦檔案館。（取自貼文）附圖為Auschwitz集中營內堆積如山的眼鏡，出自德國聯邦檔案館。（取自貼文）

打個比方，如果有一個怎麼看都像普通刑事罪犯的人，跑出來聲稱自己遭到本國政府的政治迫害，要求其他國家給予庇護。任何一個心智正常的移民官，腦海中都不免會浮現「這傢伙是不是來亂蹭？」的念頭。

這大概就是其他國家看到之後萌生的感覺。


本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書