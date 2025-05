黃澎孝練「孝」話》中華民國還在呢！抓到了！習近平肖想偷改《開羅宣言》的原文

任憑中共如何擅長「創造歷史」,最令中共尷尬的是:中華民國事實上(de facto)迄今依然健在於台、澎、金、馬長達76年之久了。

◎黃澎孝

習近平在7日啟程前往莫斯科出席「紀念蘇聯衛國戰爭勝利80周年」之前,特別在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑 共創未來》的署名文章。

習近平抵達莫斯科,將出席「紀念蘇聯衛國戰爭勝利80周年」活動。 (路透)

這篇文章在結構上區分為以下三大論述區塊;

1.要堅持「正確二戰史觀」

2.要堅決維護「戰後國際秩序」

3.要堅定捍衛「國際公平正義」

請繼續往下閱讀...

由於文章落落長,為免大家浪費眼球,先說結論吧!

這是一篇習近平邀普丁合謀共當「二戰歷史小偷」的勾串文。

這是一篇習近平邀普丁合謀共當「二戰歷史小偷」的勾串文。示意圖。 (美聯社檔案照)

其實就以「堅持正確二戰史觀」的論述中,習近平就拉著普丁搶佔二戰話語的高地:錨定「中國」和蘇聯是二戰亞洲和歐洲主戰場上,抗擊日本和納粹德國的「中流砥柱」。為二戰勝利作出「決定性貢獻」!

按照這套「正確二戰史觀」,美國在二戰中簡直毫無影響,毫無貢獻到連存在與否都被徹底給黑了!

習近平在該區塊的論述中,大言不慚地宣稱:抗日戰爭的勝利是在「中國共產黨倡導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下」,打敗日本軍國主義者所獲致的。

完全抹去了蔣介石、國軍、和中華民國的存在和貢獻。更甭提美國那兩顆原子彈的作用了⋯⋯!

在習文第二大區塊所謂「維護戰後國際秩序」的論述中,習近平企圖以「中國和蘇聯率先在《聯合國憲章》上簽字」的敘述,抹煞美國羅斯福總統和英國邱吉爾首相於1941年8月13日在大西洋北部紐芬蘭阿金夏海灣的奧古斯塔號軍艦上簽署的《大西洋憲章》才是二戰後《聯合國憲章》的先河的史實。

習近平還發揮中共特有的「歷史創意」,創造出:中華人民共和國和俄羅斯兩國在聯合國安理會的常任理事國地位,是「歷史形成的」,企圖規避「中華民國」才是聯合國的創始會員國以及安理會常任理事國的史實。

任憑中共如何擅長「創造歷史」,最令中共尷尬的是:中華民國事實上(de facto)迄今依然健在於台、澎、金、馬長達76年之久了。

為了自圓其說,習文在論述「維護戰後國際秩序」的區塊中,提出了「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」,並列舉《開羅宣言》和《波茨坦公告》等「一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權」。

其實,習近平的這段論述,根本竄改了《開羅宣言》的原文。幸好在這網路發達的時代,《開羅宣言》的原文只要會上網google 一下,立馬可得有關台灣部分的原文如下:

「Formosa, and the Pescadores, shall be restored to the Republic of China.」

很明顯的,在《開羅宣言》的原文中寫明了福爾摩沙是歸還「the Republic of China中華民國」,與「People's Republic of China 中華人民共和國」是兩碼子事!肖想用「中國」來偷換中華民國才是二戰忠實盟友的史實,甚至想竊佔台灣的主權,還強奪二戰話語權,套用臉友黃錫仁的話:中國共產黨成立的中國是1949年,二戰勝利干中共的中國什麼事啊???

對於賴清德屢和習近平搶版面的「新常態」,套句習近平的話:「歷史大勢不可阻擋」(取自貼文)

換言之,中華人民共和國主席習近平,如果要舉《開羅宣言》為二戰後台灣主權歸屬的根據,那還真得聽聽中華民國第16任總統賴清德5月8日發表二戰歐戰勝利80週年紀念演說時會怎麼說了!

事實上,自從5月2日《路透社》報導,賴清德將首度以國家元首身分,在台灣公開紀念第二次世界大戰歐洲戰事結束的獨家報導後,中華民國總統賴清德已注定在5月8日,必然搶走中華人民共和國主席習近平不少的新聞版面!

對於賴清德屢和習近平搶版面的「新常態」,套句習近平的話:「歷史大勢不可阻擋」!

(作者為前國大代表)

本文經授權轉載自黃澎孝臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法