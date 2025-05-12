矢板明夫觀點》美CIA策反影片 與中國大打心理戰

首先，美國的中央情報局在中國官場早就有很多線人，也有非常成熟的招募辦法，根本不需要這種影片。這類影片的目的，是為了和中國打一場心理戰。

◎矢板明夫

5月1日，美國中央情報局在多個平台的官方帳號發布了兩段影片，公開策反中國共產黨的幹部，希望他們可以祕密地為美國工作。

近日，美國中情局在多個平台的官方帳號發布了兩段影片，公開策反中國共產黨的幹部。（取自貼文）

兩部短片都是用普通話，設定的場景都是中共的官場。一支短片是針對高級官員；另外一支短片，則是針對中下級官員。片中描繪官員們的生活，每天都在勾心鬥角、步步荊棘，努力的人得不到回報、沒辦法實現自己的理想。影片的結論想說的是，「與其這樣，不如棄暗投明、為美國政府工作，開創一個美好的未來。」

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這兩部短片播出之後，引起了廣大的反響。有一些中國問題專家批評說「影片太膚淺，不用美國人提醒，這些內容中共官員早就都知道了。」還有人說「影片並沒有告訴大家如何棄暗投明，看了也沒用。」也有人說，「中國的間諜早已經滲透到了美國政府的中樞，美國現在才開始招募，早就來不及了。」

但是我認為，這兩部影片的作用非常大。首先，美國的中央情報局在中國官場早就有很多線人，也有非常成熟的招募辦法，根本不需要這種影片。這類影片的目的，是為了和中國打一場心理戰。

我認為其目的有三。

第一、和中國確定「敵我關係」。中國和美國的情報機關雖然已經在水面下鬥了很多年，但大家都心照不宣。這一次把矛盾公開化，直接從中國的官員裡面招募間諜，就是告訴全世界：美中的關係已經改變了，「中共就是美國的敵人」。

第二、給散布在自由世界的中共間諜心理壓力。告訴他們，「你們的政權中樞裡面有我們的人，隨時都有可能把你的資料或者你的報告書拿給我們，你要好自為之。」

第三、給中共內部製造矛盾和混亂。古往今來的獨裁者都是多疑的。有個說法是「君疑臣則臣必死」。這兩部影片，就好像給習近平的心裡埋下懷疑的種子，告訴他「你的部下隨時可能背叛」。這就足夠了。估計過不了多久，中共內部就會發動「抓間諜運動」，冤假錯案暴增。

習近平政權，將被弱化。美國終於出手了。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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