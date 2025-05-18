黑熊學院》認識國軍現役唯一列裝的彈道飛彈「ATACMS」

假設中共的登陸艦艇打算在台灣北部登陸，那麼很大機率會在福建寧德附近海域作為登陸船隻集結區；而寧德到台北的距離大約 200 公里左右，完全在 ATACMS 的射程範圍內。

◎黑熊學院



台灣近期已拿到美國ATACMS戰術區域飛彈，這對台灣的國防實力上有不小的進展。

認識國軍現役唯一列裝的彈道飛彈「ATACMS」。（取自貼文）

1. ATACMS：好打、好用、又便宜



ATACMS 是陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System）的簡稱，是一種射程達到 300 公里的地對地飛彈。



★「巡弋飛彈」：飛行軌跡通常較為平面，一般來說，速度比彈道飛彈慢，飛行時間較長，射程也比起大小差不多的彈道飛彈較短。





★「彈道飛彈」：飛行軌跡呈拋物線，由於末端速度快，飛行時間短、比起大小差不多的巡弋飛彈一般來說射程較遠。



台灣大部分的飛彈都是巡弋飛彈，ATACMS是「彈道飛彈」，而比起中程彈道飛彈、或射程更長的戰略級彈道飛彈（長程或是洲際彈道飛彈）來說，ATACMS 本身造價與操作成本便宜很多，並且可以透過海馬斯系統機動部署，敵人難以追蹤摧毀。



同時，這讓台灣的反擊手段更多元，中國將被迫在防空系統投入更多資源進行防衛，從而提高了入侵的門檻。



烏克蘭就曾大量使用 ATACMS 成功打擊俄軍防空系統與軍機場等高價值目標，摧毀多架停放的直升機與戰機，癱瘓機場運作。同時也用來打擊俄軍的補給線、彈藥庫等，在戰場上發揮強大的效果。



這 300 公里的射程，使台灣大大增強「源頭打擊」的能力。



2.ATACMS 對台灣的重要性？



ATACMS 是陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System）的簡稱，是一種射程達到 300 公里的地對地飛彈。（美軍DVIDS）

如果中國要渡海攻台，中國首先要派遣登陸艦艇。



假設中共的登陸艦艇打算在台灣北部登陸，那麼很大機率會在福建寧德附近海域作為登陸船隻集結區；而寧德到台北的距離大約 200 公里左右，完全在 ATACMS 的射程範圍內。



ATACMS 能直接攻擊寧德海域附近的船團，讓你船還沒開出去就被打沉，從而嚇止中國的侵略企圖，完成「源頭打擊」的任務。



簡單來說，海馬斯所搭載的 ATACMS 對於中共的沿海集結區域，基本上都能做有效的火力覆蓋，達成精準打擊。



3.配置這麼多款武器，真的有需要？



就武器庫的層面來說，我們需要各種用途與效能的選項。



若要打得遠、打得準、又要威力強，往往非常昂貴；如果只是要打擊中國沿海的集結點與設施，無需大費周章使用昂貴的武器系統。戰爭非常燒錢，只要能達到效果，成本越低越好。



而 ATACMS 剛好滿足了打擊沿海集結區的需求，補足了這個作戰需求。



在烏克蘭的經驗就可以看到，當烏軍使用 ATACMS 攻擊俄軍機場後，俄軍的戰機部署就被迫向後移動，以免停在機棚就被轟炸。



烏軍「海馬士」多管火箭系統發射ATACMS 飛彈。（取自烏克蘭武裝部隊臉書）

但當這些飛行器往後部署，就意味著它們需要飛更遠、飛更久才能抵達戰場，作戰時間因此減少。甚至為了減少油耗，攜帶的武器數量也降低，戰機的作戰效益也隨之下降。



這個情境也很可能影響到解放軍，讓他們必須另外花費資源、採取對策以消除這個影響。這也意味，原本投入攻擊的資源被削減。



因此引進一個有效的武器系統，足以影響到整個作戰甚至戰略部署，這樣我們才能看懂各種層面的互相影響。



＃熊讀軍聞

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本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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