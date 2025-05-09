自由開講》如何兼顧新聞自由、國家清廉、國家安全？

◎曹耀鈞

根據無國界記者組織（RSF）於二０二五年五月二日發布的新聞自由指數（WPFI），台灣在今年排名第二十四位，較去年上升了三名。

無國界記者組織最新世界新聞自由指數出爐，台灣今年上升3名，全球排名24，蟬聯亞洲第一。（中央社，取自無國界記者組織官網）

新聞自由指數和清廉印象指數（CPI）相似之處是，兩者都是透過專家問卷的方式製作的，而不是採用一般民眾問卷。為什麼這兩者常常被拿來共同檢視呢？因為在學術與實務研究文獻上，已有顯著的證據表明，新聞自由開放程度和國家的清廉狀況高低，兩者存在著高度的關係，但卻不是絕對的因果，因為它們中間還牽涉到社會文化與人民素質的重大背景因素。

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舉今年的排名來看，我們可以發現一項有趣的事實，台灣在亞太地區的最新的清廉印象指數排名為第二十五名，低於新加坡（第三）、澳洲（第十）、香港（第十七）及日本（第二十）。但是台灣在新聞自由指數的排名為第二十四名，卻遠高於新加坡（第一百二十三）、澳洲（第二十九）、香港（第一百四十）和日本（第六十六）。

無國界記者組織公布最新全球新聞自由指數，中國已跌至倒數第三，僅優於厄利垂亞與北韓。（歐新社）

從上面的務實比較和國際研究的結論，我們大致可以理解，新聞自由在約束政府貪腐和商業腐敗方面是能發揮積極作用，但當一個國家的清廉達到一定的水準，並不是仰賴媒體自由的更開放，就可以達成更清廉的目標。台灣在國際社會的客觀評價，已同步進階到新聞自由和清廉印象的前段班，因此新聞自由的更開放應該不是執政當局要著重的焦點，更重要的是伴隨新聞自由而來的假訊息充斥，這就是國安問題了。

台灣在新聞自由的排名不斷的進步，已位於亞洲第一。再觀看著傳統電視或網路媒體，大家都會發現，這家電視台可能剛剛盛讚了執政者的用心，另外一個媒體卻同步正在批評政府的無能。有的讚美，是言過其實；有的批評，乃藉故抹黑。這些客觀的事實，直接對於那些無知或惡意批評台灣沒有新聞自由或言論自由的人來說，是最直接且有力的反挫。

至於執政當局如何在捍衛言論自由之際，又要有效揭露惡意傳播假消息的媒體、機構、個人？在現在的民主社會，非常不容易。也許，參看星、澳、日等國的狀況，就可以知道國家如何訂定新聞自由的定位與戰略方向。

（作者為 政府國防廉潔指數評鑑GDI諮詢委員）



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