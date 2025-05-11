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自由開講》從憧憬到實現！古林睿煬站上英雄台的背後意義

2025/05/11 11:30

◎ 墨客

台灣旅日投手古林睿煬在福岡巨蛋迎戰強敵軟銀鷹隊，繳出7局失2分、10次三振的精彩內容，助北海道日本火腿鬥士以3：2險勝對手，拿下他旅日生涯的首場一軍先發勝投。這場勝利不僅是古林個人的重要里程碑，更具有深遠的象徵意義。古林成為繼2007年林恩宇之後，睽違18年再次在日職奪勝的「台灣職棒出產」投手，讓全國棒球圈為之振奮。他的成功，對台灣未來的棒球發展以及年輕球員的成長道路，無疑帶來了深刻且正向的啟發與激勵。

古林睿煬日前繳出7局失2分、10次三振的精彩內容，拿下日職首勝。（圖片取自日本火腿官方推特）古林睿煬日前繳出7局失2分、10次三振的精彩內容，拿下日職首勝。（圖片取自日本火腿官方推特）

首先，古林的勝投打破了「台灣職棒投手無法在日職立足」的刻板印象。過去多年，雖有多位台灣野手成功登上日本職棒舞台，如陽岱鋼、王柏融等，但本土出身的投手卻鮮少能在日職一軍穩定發展。古林的表現證明，台灣投手同樣具備與世界一流強隊競爭的能力，尤其在日本棒球文化以精密與細膩著稱的環境下，仍能投出高水準內容，這不僅是對古林個人技術的肯定，更是對台灣投手訓練體系的一種肯定與鼓勵。

此外，古林的勝利對年輕棒球選手具有實質的激勵作用。多年來，台灣基層棒球苦於資源不足與升學壓力，許多年輕選手在成長過程中面臨放棄夢想的掙扎。而古林的例子正說明，只要有堅定信念與持續努力，即使面對異國文化、不同訓練體系與高強度賽事，仍能站穩腳步、展現價值。他的成功故事，等同為所有基層選手點燃了一盞明燈，證明通往國際舞台的道路雖艱難，但絕非不可能。

更重要的是，古林的成就有助於提升台職與日職之間的連結。未來若能促成更多人才交流與制度接軌，將有助於台灣棒球整體水準的提升。古林在日職的經驗若能被有效傳承、分享，對中職本身的訓練模式與選手培育也將產生正向迴響。

古林睿煬（右）勇奪旅日生涯首勝，圖左為火腿隊總教練。（取自推特）古林睿煬（右）勇奪旅日生涯首勝，圖左為火腿隊總教練。（取自推特）

總而言之，古林睿煬在日職奪勝的意義遠超過一場比賽的勝負。他代表的不僅是個人實力的證明，更是台灣棒球堅持與韌性的展現。他的每一球、每一次出賽，都牽動著整個台灣棒球界的希望與關注。這份榮耀與責任，不僅為他自己，也屬於每一位仍在球場上奮鬥的台灣選手。未來我們期待看到更多「古林睿煬」的出現，讓台灣棒球持續在國際舞台上發光發熱。

（作者為國中教師）

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