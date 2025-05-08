李忠憲的思考》等縱火犯先燒完？雙面立委翁曉玲的顛倒正義！

更諷刺的是，作為立委，她明明知自己修過的法條背後的價值，卻反過來鼓勵支持者踐踏它。這不只是雙重標準，而是連基本的正當性都拋棄殆盡。這樣的政客，不但貶低了自己，也羞辱了台灣的法治與民主。

◎ 李忠憲

和我一樣留學德國的翁曉玲，按理說應該更明白法治的價值，卻活生生示範了如何背叛它。而且這個人真的太有趣了，一般人遇到她目前這種處境，把選罷法修成這樣，不只是放火燒了國民黨和朱立倫，連這些年輕（或老的）罷免領銜支持者們，因為違法而要被判重刑，一定會自己閉嘴。

翁曉玲曾主導修訂選罷法，本應捍衛選舉罷免的公正性與法治精神，卻在政黨利益面前選擇為犯罪行為開脫。（資料照）

相較之下，其他政治人物至少還有保持克制的自知之明。修法時講得大義凜然的吳宗憲立法委員，至少還知道要保持沉默，而黃珊珊等人則選擇裝聾作啞，似乎明白這場鬧劇的可恥程度。這個人竟然哪壺不開提哪壺，站在看戲的角度，真的要鼓勵她多講一點，令人懷疑此人心智年齡不知到底幾歲？

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翁曉玲的行為，正是廉恥淪喪、價值錯亂的典範。作為立法委員，她曾主導修訂選罷法，本應捍衛選舉罷免的公正性與法治精神，卻在政黨利益面前選擇為犯罪行為開脫。

當造假連署、偽造文書的事實擺在眼前，翁曉玲卻說「等罷免通過再查」。圖為國民黨台中市黨部書記者陳劍鋒收押禁見。（資料照）

當造假連署、偽造文書的事實擺在眼前，翁曉玲卻說「等罷免通過再查」，這不只是胡說八道，而是對事實與真理的公開踐踏與羞辱。這種邏輯的荒謬程度，就像看到有人在街上掏槍搶劫，警察卻說「等他搶完我們再抓」；或好比消防隊看到縱火犯點燃房子，卻說「等房子燒光我們再滅火」。這不只是法律失靈，而是公權力的自廢武功。

從哲學的角度來看，根據符合論的真理觀，當觀點與事實不符，就是不真；而翁曉玲所表現的，則是一種對事實的全然蔑視，只剩權謀的空殼。她試圖用「觀點」包裝立場，用「民意罷免」的框架美化不法行為，但真相很簡單：不法就是不法，無論包裝成什麼觀點，都無法變成正當。

更諷刺的是，作為立委，她明明知自己修過的法條背後的價值，卻反過來鼓勵支持者踐踏它。這不只是雙重標準，而是連基本的正當性都拋棄殆盡。這樣的政客，不但貶低了自己，也羞辱了台灣的法治與民主。

翁曉玲的「等罷免通過再查」不只是語出驚人，更是一記狠狠打在台灣法治臉上的耳光。當法律淪為工具、真理讓位於權謀，公職人員的誓言便成了笑話。立法者如果無視自己修訂的法律、無視選罷制度的根本精神，那麼她代表的，早已不是民意，而是權力的墮落。

台灣社會將記住的，不是她的辯詞，而是她如何用一個立委的位置，撕碎對法治的承諾，為台灣民主留下恥辱的註腳。

她的名字，恐怕將成為未來法治課堂上的負面教材。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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