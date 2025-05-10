林健正專區》催生國家植物園——實現沙崙科學城的發展願景

沙崙科學城的發展，是產業升級的實驗場，更是文明選擇的考驗。我們不需要更多臨時性的樹木覆蓋率，而是需要一座能說故事、做教育、護棲地、促共生、傳氣候行動的國家植物園。

◎ 林健正／國立陽明交通大學退休教授、現任「台灣產業科技推動協會」副理事長

最近我在紐西蘭旅行期間，參訪了基督城植物園與奧克蘭植物園，親眼見證這些位於城市邊緣的植物園如何兼具生態保育、環境教育與市民休閒的多重功能。那是一種自然與城市和諧共處的空間美學，也是一種文明成熟的體現。

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最近我在紐西蘭旅行期間，參訪了基督城植物園與奧克蘭植物園。圖為基督城植物園 。（作者提供）

其中，奧克蘭植物園特別設置的「氣候行動步道（Climate Action Trail）」尤其令人印象深刻。這條步道以園區植物與景觀為教材，向民眾具體傳達碳中和、節能減碳、生物多樣性與永續生活的理念。它不僅展示植物，更引導市民重新思考自身與氣候、能源及生活方式之間的關係。

奧克蘭植物園特別設置的「氣候行動步道（Climate Action Trail）」尤其令人印象深刻。圖為奧克蘭植物園。（作者提供）

反觀台灣，我不禁思索：在積極推動產業發展的同時，是否也能在高鐵台南站旁，打造一座兼具國際視野與在地精神的國家植物園，並呼應沙崙綠能科學城「智慧、綠能、永續」的整體發展目標？

沙崙農場的歷史轉捩點

台糖沙崙農場原為日治時期糖業所設的甘蔗原料區，大片土地長年種植甘蔗以供製糖產業所需。隨著糖業式微，農場逐漸轉為低度使用或閒置狀態，目前仍有約1000公頃土地尚未有效開發利用。這塊區域不僅緊鄰高鐵台南站，位處南台灣最重要交通節點上，配合高鐵特定區與沙崙綠能科學城的發展脈絡，具備難得的區位條件與轉型潛力，正站在歷史的轉捩點上。

國科會正積極推動南科第四期計畫，目標在2027年釋出產業用地，供台積電興建1奈米製程的先進廠房。（資料照，台南市政府提供）

國科會正積極推動南科第四期計畫，目標在2027年釋出產業用地，供台積電興建1奈米製程的先進廠房。在如此龐大的產業布局與土地再分配過程中，若缺乏對生態與綠地議題的周延規劃，後續任何開發案都將面臨質疑，甚至延宕進程。

挑戰議題：草鴞與平地造林

沙崙地區亦為草鴞（Tyto longimembris）等珍稀物種的重要棲地。 （圖由台南鳥會提供）

這些已被提出的爭議主要來自兩個層面。首先是草鴞的棲地保育問題。草鴞是台灣極為珍貴的平原猛禽，近年來因棲地破壞導致族群急遽減少，而沙崙正是其重要棲息地之一。若未預先規劃棲地保留、遷移與復育策略，將在開發過程中引發難以迴避的生態爭議。

其次是承接平地造林的遺緒。二十年前，政府鼓勵農地造林以響應碳吸存與綠化政策，沙崙地區亦廣植經濟導向樹種。然而，這些林地物種狹隘單調、缺乏整體設計與永續經營理念，更鮮有生態教育功能。如今若將此類造林誤認為植物園，不啻於拿蕃薯簽比魚翅、破尿壼比玉器，混淆層次與功能，暴露出視野與格局的侷限。

國家植物園的核心願景

我們必須正視草鴞與平地造林這兩項可能讓計畫無疾而終的「幽靈議題」，並嘗試提出前瞻而周全的解決方案。其中最具系統性、也最能凝聚社會共識的構想，就是將國家植物園納入沙崙整體規劃的核心目標，而非作為附屬性的「補償性綠地」。

這座植物園應與產業發展、都市空間規劃並列為三大發展主軸，彰顯台灣在邁向「科技島」與「永續島」之間，所展現的文化深度與自然倫理。其規劃可涵蓋原生植物保育與特有種展示區、濕地與草原生態復育區、水生植物與淨水系統展示池、結合在地文化的植物與農業歷史廊道、自然教育體驗區與社區參與空間等主題區。

特別值得一提的是，這座植物園應設置一條呼應沙崙綠能科學城理念的「氣候行動步道」，引導民眾理解自然碳匯、再生能源應用與淨零生活的實踐方式，將植物園轉化為融合美學、知識與行動的氣候教育平台。

從國際經驗出發

以紐西蘭奧克蘭植物園為例，該園雖位於都市邊陲，周邊佈有住宅、產業與教育機構，卻透過精緻的規劃與豐富的教育功能，成功打造出與居民日常生活緊密結合的公共綠地。歐美各國亦多於大城市近郊設置植物園，成為城市與自然過渡的關鍵節點。

以紐西蘭奧克蘭植物園為例，該園雖位於都市邊陲，透過精緻的規劃與豐富的教育功能，成功打造出與居民日常生活緊密結合的公共綠地。（作者提供）

沙崙正是台灣最具潛力的示範場域。若我們僅將此地視為可供出售的產業用地，或可計算的林地面積，而忽略其潛藏的文化、教育與生態價值，我們將錯失打造世界級科技與生態共榮城市的歷史契機。

建立典範移轉

目前南科四期開發計畫正積極推動，其中一項關鍵任務是為台積電下一世代1奈米製程預留所需用地。在全力支援產業發展的同時，若能同步納入國家植物園構想，將有助於提升園區整體空間品質與國際形象，並展現台灣兼顧產業升級與生態永續的政策遠見。

沙崙地區亦為草鴞（Tyto longimembris）等珍稀物種的重要棲地。若國家植物園得以規劃於此，將可與生物多樣性保育政策結合，設置保種區、生態走廊與觀察教育平台，落實保育與科研兼容並進的目標。此舉不僅能有效減緩開發對棲地的衝擊，更可成為生態補償與環境教育的典範。

結語：播下文明的種子

沙崙科學城的發展，是產業升級的實驗場，更是文明選擇的考驗。我們不需要更多臨時性的樹木覆蓋率，而是需要一座能說故事、做教育、護棲地、促共生、傳氣候行動的國家植物園。

我們需要一座能說故事、做教育、護棲地、促共生、傳氣候行動的國家植物園。圖為基督城植物園。（作者提供）

我們不需要冷冰冰的綠化統計，而是渴望一片能讓下一代共享的公共綠地。政府各部門與地方決策者應把握這個機會，勇敢播下文明的種子，在沙崙高鐵站步行可及的地方，擘劃一座屬於台灣未來的國家植物園。

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