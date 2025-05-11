自由開講》以色列：無法抹去的真相

◎ 游瑪雅 （Maya Yaron）

以色列是全球最廣為人知的國家之一。這種高度的國際關注，主要源自其特殊的背景：作為猶太民族的國家、作為一個神信仰宗教聖地，以及長期捲入一場歷時已久的衝突。

由於國際間對以色列有高度關注，我認為釐清一些關於以巴衝突及以色列在其中所扮演角色的基本且關鍵事實，會是有幫助的。

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首先，猶太民族與以色列這片土地的聯繫，並不是現代才產生的產物。這是一種深植於三千多年歷史、文化與信仰中的原生聯結。猶太社群自古以來便持續存在於耶路撒冷、希伯崙、提比利亞及這片土地的其他地區——即使歷經外族統治、被迫流亡與迫害，依然未曾中斷。這段歷史事實並非主觀意見，而是有考古、文獻與文化等多重證據佐證——這些都清楚表明，這片土地不僅是猶太民族曾經居住的地方，更是他們民族認同的誕生地。

1947年，聯合國提出分治計畫，將這片土地劃分為猶太國和阿拉伯國。猶太領袖接受了這一計畫，而阿拉伯世界則予以拒絕，並對新成立的以色列國發動戰爭。這並非對佔領的抵抗，而是對猶太人的主權的拒絕。

耶路撒冷大穆夫提阿明．侯賽尼曾與納粹合作，迫害猶太人。圖為阿明．侯賽尼（左）赴德國拜訪希勒特。（圖：網路）

針對猶太人的暴力並非始於1967年或1948年。在英國託管時期，猶太人曾在希伯崙、采法特和耶路撒冷遭到阿拉伯暴民的襲擊，這些暴動是由像耶路撒冷大穆夫提哈吉．阿明．侯賽尼等領袖煽動的，阿明．侯賽尼後來與阿道夫．希特勒結盟。阿明．侯賽尼與納粹的合作，不僅源於政治上的機會主義，更是由於根深蒂固的反猶主義。這些歷史事實至關重要，它們是故事的一部分，即使有些人寧願將其遺忘。

阿拉伯人對猶太人的暴力與反猶主義並不限於英國託管時期。另一個常被遺忘的事實是，在以色列建國後的幾十年間，近一百萬猶太人被迫從阿拉伯與穆斯林國家流亡或驅逐。這些猶太難民失去了家園、社區以及數百年的文化遺產。

如今，以色列被錯誤地指控試圖「消滅」巴勒斯坦人或犯下種族滅絕罪行。這些指控不僅毫無根據，更是對事實的嚴重扭曲。以色列正在與哈瑪斯進行戰爭，這是一個由伊朗支持的恐怖組織，於2023年10月7日發動了大屠殺，殺害了1,200人並綁架251人，這是自大屠殺以來對猶太人最嚴重的暴行。以色列的戰爭並非針對巴勒斯坦人民，而是針對一個將自己的平民當作人肉盾牌、並公開呼籲摧毀猶太國家的團體。以色列是中東唯一的民主國家。

以色列和哈瑪斯的戰爭並非針對巴勒斯坦人民，而是針對一個將自己的平民當作人肉盾牌、並公開呼籲摧毀猶太國家的團體。圖為以色列報復哈瑪斯突襲，出動空軍空襲加薩。（法新社資料照）



截至今日，59名以色列人質，包括婦女、老人和兒童，仍被囚禁在加薩，並且在哈瑪斯的非人道條件下被扣押。

在整個以巴衝突中，我們目睹了一個非常明確的模式——以色列提出的和平方案總是遭到阿拉伯世界的拒絕和暴力回應。這一模式已經重演了數十年，從1993年的奧斯陸協議、2000年的坎普大衛峰會，到2005年以色列單方面撤出加薩走廊。

巴勒斯坦人的真正進步不會來自妖魔化以色列或改寫歷史。真正的進步來自於誠實的面對——反思他們的領袖做出的選擇，反思過去痛苦的真相，反思猶太人也有權擁有這片土地的現實。

如果巴勒斯坦人能夠擁抱歷史，並展望基於互相承認與共存的未來，那麼更美好的生活不僅對巴勒斯坦人和以色列人，而是對整個區域都是可能的。這一切應該從釐清真相與勇氣開始，而非口號或責難。

（作者是以色列駐台代表）

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