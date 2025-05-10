自由開講》陳菊一生奉獻台灣民主 網路造謠應適可而止

◎ 常遇秋

根據《自由時報電子報》「造謠陳菊死訊假消息 高雄待業女碩士被逮」之報導，監察院長陳菊因腦血管阻塞，至今仍在高醫住院復健，令國人感到不捨！

監察院長陳菊因腦血管阻塞，至今仍在高醫住院復健。（資料照）

近日，網路卻盛傳「陳菊走了？」這令國人既是傻眼，又是憤怒！

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散布謠言被逮 面臨拘役或罰鍰

根據民國110年5月修正的《社會秩序維護法》第63條第五款之規定，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」可以「處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰」，網友可能「禍從口出」，應當戒之、慎之！

回顧台灣民主發展歷史，從台灣省警備總司令陳誠在1949年5月19日頒佈《戒嚴令》，台灣就是獨裁政體，一直到1987年由前總統蔣經國在1987年7月15日「解除戒嚴」，台灣處於戒嚴狀態，長達38年56天，遑論自由與人權。

在1987年（民國76年）台灣解除戒嚴之前，就是一群「黨外人士」充當民主鬥士，在替台灣爭取民主與人權，例如眾所皆知的康寧祥、姚嘉文、呂秀蓮、黃信介、林義雄、施明德等人，陳菊也是台灣民主化的重要推手，對台灣民主具有重大貢獻！

大家對「現在陳菊」的印象，多半是現任監察院長，曾任總統府秘書長、高雄市長、勞委會主委等。

陳菊是台灣民主化的重要推手，曾因「美麗島事件」被以「叛亂罪」起訴，坐了6年黑牢。（圖擷取自劉世芳臉書）

「過去的陳菊」有更重要的「經歷」，是在1969年擔任「黨外運動發起人」，當省議員郭雨新的秘書。陳菊在1979年，在「美麗島事件」中，甚至成為「重要政治犯」，當時以「叛亂罪」起訴，該罪的唯一刑罰就是「死刑」。

陳菊還曾寫下《給台灣人民的『遺書』》，令人動容。

陳菊在1979年「美麗島事件」中，她為了台灣，可能「被判死刑」，勇氣令人讚佩。

如今，陳菊在2025年「網路謠言」中，被假消息，「宣告病逝」，令人傻眼，甚至憤怒！高雄警方逮捕造謠者送辦，只是還陳菊一個公道！

陳菊被造謠死訊，這是「藐視」台灣的人權鬥士！

筆者期盼，發佈陳菊假消息的網友，只是「無心之過」！

「陳菊走了？」雖是採用「問號」，但是卻已實質達到「散佈謠言影響公共之安寧」。

筆者呼籲其他網友，下次別再去誤踩政治與法律的紅線，汙衊替台灣爭取自由的人權鬥士！

（作者為教育人員）

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