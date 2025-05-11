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自由開講》藍白阿斗 扶不起？還是裝傻？

2025/05/11 10:30

◎ 顏允聖

國民黨在凱道舉辦遊行活動，民眾黨主席黃國昌率隊力挺，兩黨再度攜手合作，藍白合大戲重磅回歸強勢登場。惟，耗時費力動員全國各地民眾包車北上，不惜犧牲當日執勤員警休假時間，不顧交通管制所帶來民眾不便及周遭統測考場學生應試權益的影響。不禁令人懷疑，這樣真的有感動到台灣民心嗎？

0426國民黨「反綠共 戰獨裁」活動，民眾黨主席黃國昌號召群眾力挺。（資料照）0426國民黨「反綠共 戰獨裁」活動，民眾黨主席黃國昌號召群眾力挺。（資料照）

國民黨在立院種種荒腔走板的行徑，罄竹難書。為了癱瘓政府獲取其政黨利益，不惜犧牲全民福祉濫砍預算；為了反制公民團體行使罷免權保其政黨立委席次，不惜違法造假死亡連署；為了干預司法調查力搏政黨聲量，不惜違法聚眾集會，將其政黨利益時時刻刻擺在第一位。民主國家的政黨，其功能在於匯集民意、服務人民，進而爭取認同。誠如賴清德總統所言，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益，國民黨怎麼總是搞不清楚！

再者，黃國昌委員在立法院，只見其對民生重大預算，配合國民黨凍結刪除，將民眾黨以落實「台灣的整體利益，人民最大福祉」之理念，拋諸腦後。近日，更出席國民黨舉辦的在野領袖峰會。黃國昌曾說：「會讓自己在新北成為最好的選擇。」更喊話與國民黨整合共推2026新北市長。原來，藍白合作只為其個人仕途鋪路。

國民黨日前舉辦在野領袖峰會，朱立倫主席（右）與民眾黨主席黃國昌（左）擁抱致意。（資料照）國民黨日前舉辦在野領袖峰會，朱立倫主席（右）與民眾黨主席黃國昌（左）擁抱致意。（資料照）

前主席柯文哲時任台北市長見國民黨「柱下朱上」的風波時，直指國民黨是「個人利益超越全體利益，政黨利益超越國家利益，因為沒有價值觀。」今日見此場景，是否感慨萬千。

「民之所欲，長在我心」，前總統李登輝曾以此為題發表演說。政黨不應恣意煽動民眾，應看的是全體利益與國家前途。在面對中共不斷文攻武嚇，此刻，應凝聚國人共識團結抵禦。民主政治，人民當家作主。如果總是以個人利益、政黨利益作政治算計的政黨，是無法得到台灣人民支持的！

（作者為政治工作者）

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