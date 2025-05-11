自由開講》扭曲2758號決議 中國操作「無聲統一」台灣

◎ 張亞柔

聯合國大會第2758號決議於1971年通過，其核心內容為「承認中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表」，並將中華民國代表「驅逐」出聯合國席位。此決議的重點僅在於中國的聯合國代表權問題，並未對台灣的主權歸屬作出任何明確或法律上的認定。聯合國及多數會員國在當時均未接受中共對「台灣是中國一部分」的政治主張。

儘管2758號決議未涉及台灣地位問題，北京卻聲稱該決議已確認「台灣是中國的一部分」，並以此為依據，在國際場域大力推動「一中原則」的法律化與合理化。這種行徑正是中共對台法律戰的一部分，試圖利用國際法對台進行認知滲透，壓縮台灣的外交空間，阻礙台灣參與國際組織。

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聯合國大會第2758號決議未涉及台灣地位問題，北京卻聲稱該決議已確認「台灣是中國的一部分」，阻礙台灣參與國際組織。（路透資料照）

中共對台政策已從過往「反對台獨」為主軸，轉向更積極的「促進統一」。此轉變意味著北京透過多元戰略手段主動出擊，企圖在不發動戰爭的情況下，實現對台政治控制與介入台灣主權問題。法律戰與經濟脅迫正是這套「無聲統一」策略的核心工具。

在經濟戰方面，中共對台採取「胡蘿蔔與棒子」雙重策略。一方面，以惠台政策、區域融合發展計畫如「兩岸融合發展示範區」利誘特定產業或群體靠攏中國；另一方面，則對不合作或觸犯所謂「政治紅線」的台灣企業、政治人物實施進口禁令、制裁與名單懲罰，如先前對鳳梨、石斑魚等產品的進口限制，就是經濟懲罰的具體實例。這種經濟操作往往伴隨政治施壓與輿論引導，目的在於分化台灣社會、影響民意。

根據華府智庫報告分析，2026年的台灣地方選舉將成為中共操弄手段的預演場。北京極可能藉由擴張法律管轄權（如「金門模式」）、啟動新一波經濟懲戒名單、透過親中媒體或境外勢力干預輿論，來影響候選人布局與民意走向。這種作法預期會在2028總統大選中進一步升級，成為中共操縱台灣民主制度的重要節點。

中共對台的策略早已不限於傳統軍事威脅，其結合法律戰、經濟脅迫、認知操作與外交孤立等多重手段，正試圖一步步侵蝕台灣主權與民主體制。台灣社會與政府必須提高警覺，強化民主防衛機制，建立對外經濟與法律上的反制系統，與理念相近國家密切合作，才能在這場無形戰爭中穩住陣腳、守住主權。

（作者為自由業）

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