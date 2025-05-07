曹興誠八不居士》逾百萬人自發連署 強大的公民力量

這次投身大罷免的志工們，都是在觀察國民黨立委投共賣台的行為後，感到國家陷入滅亡危機，所以自動自發出來推動大罷免。

◎ 曹興誠

大罷免二階連署現在已經接近尾聲，35名國民黨立委，有30名確定被丟進三階罷免程序。超過100萬人參加了罷免連署，這是大家前所未料的大成功。

雖然國民黨極力扭曲說，罷免是由民進黨發動，但事實是，所有志工都是自動自發的。

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這次投身大罷免的志工們，自動自發，分工合作，催出了超過100萬人參加罷免連署，這是台灣公民實力的偉大展示。（資料照）

以我領銜的「剷除黑芯」罷團為例，二十幾位核心成員，原來都互不相識；後來因爲響應罷免號召，於是逐漸一而二，二而四的開始結合；這些核心成員後來發展成300多人的志工團隊。

這樣由下而上自動發展出來的團隊，會各就專長、興趣、時間，自動展開目標導向的分工合作。沒有自上而下的指揮、操縱或獎懲，在扁平的組織中，大家更能互相體諒、互相鼓勵、群策群力、發揮創意，結果產出了驚人的力量和成效。

這是台灣公民實力的偉大展示。

所謂公民，是具有完整公民權利的人民。這些權利包括言論、出版、集會、結社、示威、遊行的自由，和參與選舉、罷免、創制、複決的權力。

台灣自1996年可以直選總統以後，台灣人民就已經自「賤民」升格成了公民。

所謂賤民，是公民權利受限，因而其生命、財產、自由無法得到充分保障，不得不屈從政府的不當權力、低聲下氣、委屈求生的人。按此定義，中華人民共和國的人民，因為受到中共的壓迫，都慘淪爲賤民。

台灣人自1996年取得了外在的公民資格以後，也逐漸發展出了內在的公民意識。

公民知道自己是國家的主人，國家有難，自己責無旁貸，必須奮勇投身救國。（資料照）

公民意識最主要的成分，就是「主人」意識；也就是知道，自己是國家的主人；國家有難，自己責無旁貸，必須奮勇投身救國。

賤民由於長期受到壓迫，習慣於自保、自私、自利，而無公德心。他們抱怨很多事，可是很少投入時間精力親自去改善這些事。他們習慣「建議」別人去做改革，自己卻只想袖手旁觀，坐享其成。

賤民和公民一個顯著的區別，在於賤民通常缺乏獨立思考能力。這是因爲，在威權體制下，獨立思考是危險的；人云亦云，盲從組織才能生存。

這次投身大罷免的志工們，都是在觀察國民黨立委投共賣台的行為後，感到國家陷入滅亡危機，所以自動自發出來推動大罷免。

這種經過獨立思考後的行為，具有決心和毅力，不畏艱險，不達目的不會停止。

面對大罷免的風起雲湧，國民黨起初輕視嘲諷，繼之驚惶失措，後來則訴諸誹謗、造謠、犯法與暴力。這些歪邪卑劣的手法，不僅無法抵禦大罷免，反而不斷為罷免添加柴火，造成燎原之勢。

國民黨這些投共的黨工和立委，如果能溫和一點、耐心一點，以水煮青蛙的方式，慢慢地去癱瘓台灣政府，再和中共裡應外合，則台灣難免遭到吞併。

幸而老天保佑，傅崐萁和他的嘍囉們學養不足、急功近利，加上徐巧芯、翁曉玲等小人自以為得勢，言行囂張，於是引起大家的警覺，激勵出強大的公民力量。

國民黨團總召傅崐萁和他的嘍囉們，急功近利，言行囂張，引起大家的警覺，激勵出強大的公民力量。（資料照）

進入三階罷免之後，國民黨當然會跟中共聯合，以各種紅衛兵的鬥爭手法，來反擊罷免活動。不過聽命行事、沒有正當性的賤民，絕對不是公民的敵手。那些恐嚇、威脅、辱罵志工的賤民，能爭取到中間選民的支持嗎？我不相信。

這次台灣公民意識的崛起和公民力量的發揮，已經讓台灣堅不可摧。我們不僅可以成功驅逐投共賣台的內奸，還可以喚醒中國人去裂解中共，奪回被中共掠奪的主權，讓中國人由賤民升格為公民，像台灣人一樣。

看到公民力量如此強大，我認為中國人的公民意識如果被喚起，中共會像曼谷的審計樓一樣，頃刻崩塌。且讓我們拭目以待。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

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