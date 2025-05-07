晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》逾百萬人自發連署 強大的公民力量

這次投身大罷免的志工們，都是在觀察國民黨立委投共賣台的行為後，感到國家陷入滅亡危機，所以自動自發出來推動大罷免。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/05/07 17:00

◎ 曹興誠

大罷免二階連署現在已經接近尾聲，35名國民黨立委，有30名確定被丟進三階罷免程序。超過100萬人參加了罷免連署，這是大家前所未料的大成功。

雖然國民黨極力扭曲說，罷免是由民進黨發動，但事實是，所有志工都是自動自發的。

這次投身大罷免的志工們，自動自發，分工合作，催出了超過100萬人參加罷免連署，這是台灣公民實力的偉大展示。（資料照）這次投身大罷免的志工們，自動自發，分工合作，催出了超過100萬人參加罷免連署，這是台灣公民實力的偉大展示。（資料照）

以我領銜的「剷除黑芯」罷團為例，二十幾位核心成員，原來都互不相識；後來因爲響應罷免號召，於是逐漸一而二，二而四的開始結合；這些核心成員後來發展成300多人的志工團隊。

這樣由下而上自動發展出來的團隊，會各就專長、興趣、時間，自動展開目標導向的分工合作。沒有自上而下的指揮、操縱或獎懲，在扁平的組織中，大家更能互相體諒、互相鼓勵、群策群力、發揮創意，結果產出了驚人的力量和成效

這是台灣公民實力的偉大展示。

所謂公民，是具有完整公民權利的人民。這些權利包括言論、出版、集會、結社、示威、遊行的自由，和參與選舉、罷免、創制、複決的權力。

台灣自1996年可以直選總統以後，台灣人民就已經自「賤民」升格成了公民。

所謂賤民，是公民權利受限，因而其生命、財產、自由無法得到充分保障，不得不屈從政府的不當權力、低聲下氣、委屈求生的人。按此定義，中華人民共和國的人民，因為受到中共的壓迫，都慘淪爲賤民。

台灣人自1996年取得了外在的公民資格以後，也逐漸發展出了內在的公民意識。

公民知道自己是國家的主人，國家有難，自己責無旁貸，必須奮勇投身救國。（資料照）公民知道自己是國家的主人，國家有難，自己責無旁貸，必須奮勇投身救國。（資料照）

公民意識最主要的成分，就是「主人」意識；也就是知道，自己是國家的主人；國家有難，自己責無旁貸，必須奮勇投身救國。

賤民由於長期受到壓迫，習慣於自保、自私、自利，而無公德心。他們抱怨很多事，可是很少投入時間精力親自去改善這些事。他們習慣「建議」別人去做改革，自己卻只想袖手旁觀，坐享其成。

賤民和公民一個顯著的區別，在於賤民通常缺乏獨立思考能力。這是因爲，在威權體制下，獨立思考是危險的；人云亦云，盲從組織才能生存。

這次投身大罷免的志工們，都是在觀察國民黨立委投共賣台的行為後，感到國家陷入滅亡危機，所以自動自發出來推動大罷免。

這種經過獨立思考後的行為，具有決心和毅力，不畏艱險，不達目的不會停止。

面對大罷免的風起雲湧，國民黨起初輕視嘲諷，繼之驚惶失措，後來則訴諸誹謗、造謠、犯法與暴力。這些歪邪卑劣的手法，不僅無法抵禦大罷免，反而不斷為罷免添加柴火，造成燎原之勢。

國民黨這些投共的黨工和立委，如果能溫和一點、耐心一點，以水煮青蛙的方式，慢慢地去癱瘓台灣政府，再和中共裡應外合，則台灣難免遭到吞併。

幸而老天保佑，傅崐萁和他的嘍囉們學養不足、急功近利，加上徐巧芯、翁曉玲等小人自以為得勢，言行囂張，於是引起大家的警覺，激勵出強大的公民力量。

國民黨團總召傅崐萁和他的嘍囉們，急功近利，言行囂張，引起大家的警覺，激勵出強大的公民力量。（資料照）國民黨團總召傅崐萁和他的嘍囉們，急功近利，言行囂張，引起大家的警覺，激勵出強大的公民力量。（資料照）

進入三階罷免之後，國民黨當然會跟中共聯合，以各種紅衛兵的鬥爭手法，來反擊罷免活動。不過聽命行事、沒有正當性的賤民，絕對不是公民的敵手。那些恐嚇、威脅、辱罵志工的賤民，能爭取到中間選民的支持嗎？我不相信。

這次台灣公民意識的崛起和公民力量的發揮，已經讓台灣堅不可摧。我們不僅可以成功驅逐投共賣台的內奸，還可以喚醒中國人去裂解中共，奪回被中共掠奪的主權，讓中國人由賤民升格為公民，像台灣人一樣。

看到公民力量如此強大，我認為中國人的公民意識如果被喚起，中共會像曼谷的審計樓一樣，頃刻崩塌。且讓我們拭目以待。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書