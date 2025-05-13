自由開講》公民大罷免 擊潰國民黨

◎ 李妍慧

隨著大罷免二階連署進入尾聲，越來越多原不被看好的選區翻過成案門檻，輿論猛然驚覺，大罷免已成不可逆態勢，王鴻薇從原先「沒有在怕罷免的啦！」轉為怒問「大家都這麼爛嗎？」沒錯，這一屆立委藍白62席就是爛，爛到無數人為救台灣，不惜投入大量時間精力參與大罷免，推動這場「由公民到公職的公民運動」，讓國民黨如今面臨生存危機。

面對大罷免已成不可逆態勢，國民黨立委王鴻薇怒問：「我們35位立委，大家都這麼差嗎？大家都這麼爛嗎？」（資料照）

從2024年2月1日第十一屆立委上任迄今，國民黨在台灣政壇宛如中了詛咒，進入無限負向循環。公民喊話違憲的法案不要修，藍白合力搞出國會擴權；法界喊話不要惡修憲訴法，藍白卻合力癱瘓憲法法庭。藍白速修選罷法，聲稱嚴懲連署偽造，卻因死亡連署遭法辦；以瞎砍總預算杯葛政務，反催出全台大量連署書。惡形惡狀，罄竹難書，為大罷免不斷加油添柴。

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國民黨全黨討好深藍選民、忽視公民怒火，代價是離主流民意越來越遠。相較於透過統計抽樣呈現的民調數字，連署書展現的民意更加赤裸，花蓮王二階送件32,777，代表花蓮王未來選舉至少拿不到32,777票，或32,777人支持罷免花蓮王。有別於電話民調受訪者多匿名，參與二階連署的民眾則要一筆一畫把名字、戶籍地址寫好、寫正確，更要鼓起勇氣將這張記載著個資的連署書交給民團，每一張連署書既承載著連署人罷免意志，更夾雜志工推動罷免的汗、淚水，這當然比藍白號稱六成民意還有說服力，更對過去一年在立法院作威作福的藍白產生威嚇力。

新竹市雙罷團體0504前往新竹市選委會遞件，送出罷免民眾黨新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐二階連署書共逾10萬份。（記者蔡彰盛攝）

特別是新竹市，身為全台唯一市長、立委雙罷的城市，明年就是縣市長選舉，市民大可忽視當前的代理市長邱臣遠，或「代理代理市長」高虹安，等到明年再算總帳。但這次新竹雙罷連署開紅盤，鄭正鈐5萬3131份、高虹安5萬1419份，顯示新竹市民不願再浪費城市發展的寶貴時間在高虹安、鄭正鈐身上，新竹市長期被視為是白營根據地，更是藍白合典範，但經過這幾年民眾黨荒廢市政，再到鄭正鈐只顧「掙錢」，新竹市民這回以滿滿的連署書反擊藍白，已似有翻轉之勢！

隨著最新二階過審選區預計超過30個，「大罷免」、「國會翻轉」由不可能變成可能，甚至近在眼前，兩個月之後馬上就會發生。台灣公民集體意志合作扭轉國會席次，將創下台灣政治史上紀錄，也是世界紀錄！不管三階大罷免的成績如何，大罷免運動至今全國志工及素人、罷團們展現的行動力、靈活的戰術、大無畏的精神，已達成空前的連署份數及成案數，可歌可泣！令人敬佩！

（作者為台灣新政協會理事長）

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