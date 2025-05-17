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自由開講》民團切身溫馨的故事 激勵台灣人守護民主的決心

2025/05/17 08:30

◎ 陳啟濃

民主是制度，也可以是故事，更是人人身邊可以很容易理解，不能輕易放棄的權利。特別是這次大罷免的運動，公民團體的切身故事，感動了許多選民，激勵大家站出來，勇敢地寫上罷免書。

公民團體的切身故事感動選民，激勵大家站出來勇敢地參與罷免連署。圖為「Taiwan Action」發布第10支挺罷免影片，片中分享多名女性為罷免站出來。（圖擷取自YouTube）公民團體的切身故事感動選民，激勵大家站出來勇敢地參與罷免連署。圖為「Taiwan Action」發布第10支挺罷免影片，片中分享多名女性為罷免站出來。（圖擷取自YouTube）

有個年輕人的媽媽，多年來深受脊椎受傷之苦，行動不便，日常活動成了一件痛苦的事情。孝順的他硬是帶著媽媽看醫生，醫生跟他的母親安慰，事情很簡單，只要開完刀，就能恢復往日輕鬆走路的情景。

年輕人藉媽媽的故事跟民眾宣講，因為我們選錯立委了，台灣的民主生病了，但還有得救，只要我們勇敢出來罷免，就有機會贏回健全的民主體質。千萬不能怕麻煩，因為不想改變的心態，台灣的民主所生的病，將會越來越嚴重，最後導致病入膏肓。

有民主才有自由，大家都該享有免於恐懼的自由。然而有位年輕媽媽，她的幼稚園兒子有天竟然天真的建議她，出門要把自己包裹起來像埃及木乃伊，才不會被人認出來，讓自己惹禍上身。

因為媽媽自從參加公民團體，帶領一群人發動罷免連署後，常常遭受黑道惡霸的人身恐嚇。幼稚園的兒子感受到這份恐懼，才會想到要媽媽隱藏身分以保護自己

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團0504送交「20748」份連署書。這次志工阿美（前排中）沒有包得像木乃伊一樣，說出「你害怕的，我也會害怕，不如，我們一起勇敢！一起改變！」（資料照）南投罷免立委馬文君二階連署，罷團0504送交「20748」份連署書。這次志工阿美（前排中）沒有包得像木乃伊一樣，說出「你害怕的，我也會害怕，不如，我們一起勇敢！一起改變！」（資料照）

自由民主其實不是口號，更不是不切實際的理想價值，而是在我們日常生活當中就可以體會到的人權條件。政治更不只是政黨與政治人物的專利，而是會深切影響到我們生活條件的公民權益。

公民團體用最貼切的故事，讓大眾理解，我們都該用行動爭取屬於國家應該建立的民主與自由環境，如果我們不挺身而出，將會失去本該屬於自己的生活權利。

（作者為政治評論員）

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