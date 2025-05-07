自由開講》明年中小學寒暑假 應適當調整

◎ 陳啟濃

明年中小學開學日三天後又遇到農曆新年，學生放完寒假上三天課又接著放九天的年假，這三天課上或不上，如何安排，成為全國討論的焦點。不管這三天課有沒有彈性調整，該上的課還是要安排補課，這應該要成為大家的共識。至於如何安排調整，的確值得多方思考。

明年中小學寒假結束後須先上3天課，接著放9天的農曆春節假期，恐影響家庭作息安排。示意圖。（資料照）

倒是大家都沒有思考到明年的下學期，因為放九天年假將會少一個禮拜上課這件事，這幾年由於遇到閏月的關係，農曆出現過年日子忽前忽後，影響到下學期上課時間的正常化。建議可以把寒假延長為四到五星期，當然相對的要減少暑假的時間，縮短為五到六星期。讓寒假跟暑假的時間可以均等，應該是解決農曆年假不確定的問題。

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目前中小學的課程維持上下學期各20周200天的上課日，只要把握這個大原則，不影響到該有的200天上課日，彈性的將寒假跟暑假的時間調為均等，將有很多好處。除了解決明年遇到先上三天課再放農曆年假的問題，還能夠避免暑假放兩個月過於漫長，造成開學後學生心思散漫學習不專心的問題。

至於有人會認為放暑假是因為要避暑，所以應該維持兩個月，炎炎夏日的七 、八月天氣正值炎熱不適合上課。然而可不要忘了蘇貞昌擔任行政院長的時候，已經將全國的中小學教室裝設空調冷氣，學生炎炎夏日多些日子集中到學校上課，不僅舒服學習，還能夠集中省電。

所以還是要鄭重建議教育部，該好好思考調整寒暑假期程的問題了。

（作者為教育人員）

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