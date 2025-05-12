自由開講》國民黨的狼狽與民進黨的自省：一場罷免風潮的警鐘

◎ 劉哲廷

國民黨的困境並非偶然，而是長期結構性問題的表現。內部派系鬥爭和外部環境變遷使得這個曾經強大的政黨，無法適應現代民主政治所需的靈活性和適應性。如今，民進黨面臨轉折，如何調整內部機制，維持政治優勢，成為關鍵。

罷免藍委運動的興起對國民黨形成威脅，也反映出國民黨無視民意與民主潮流，跟現代民主政治脫節的問題。（資料照）

在當前政治風潮中，罷免運動的興起對國民黨形成威脅，也為民進黨敲響警鐘。選舉，特別是罷免與重選，往往是微妙的權力爭奪，1%甚至0.5%的差距足以決定勝負。因此，陳水扁、謝長廷、呂秀蓮等具有象徵意義的政治人物，雖然不再處於權力核心，但仍對特定選民群體有強大吸引力。他們的政治符號力量，無論如何，仍在選舉中發揮關鍵作用。

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這揭示了「政治符號學」與「選舉競爭」的密切關聯。在選舉過程中，選民不僅選擇候選人或政策，更選擇與自身價值觀相符的政治符號和情感寄託。這使得民進黨必須更加關注與選民的情感連結，尤其在現今社會中，情感和身份認同成為選舉結果的重要因素。

然而，民進黨的挑戰並不限於選舉競爭，黨內凝聚力與團結成為危機之一。民進黨的總召強硬態度，雖在某些情況下能維持黨內表面統一，卻也暴露了黨內缺乏足夠溝通與協商的空間。政治學中，這一現象可解釋為「集權主義」與「民主化」之間的張力。過度集中的決策權，容易壓制黨內意見多樣性，甚至演變為「黨內專制」。這樣的操作表面上維持效率，但卻容易激化內部矛盾，削弱選民信任。

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

黨內矛盾也反映了「政治機構主義」（institutionalism）在決策過程中的重要性。當機構運作過於僵化，黨內決策缺乏彈性與調整能力，無法適應變化中的政治環境。民進黨若過度依賴單一領導意志，將無法有效應對未來的挑戰。與國民黨類似，若黨內機構無法調整，未來選舉可能會成為其政治命運的轉折點。

選民的決策往往受情感、認同與集體記憶的影響，而非純粹理性。當選民對黨的信任動搖，僅依賴傳統選舉手段與集中的權力結構，將無法重建選民信心。在這種情況下，黨內應更加重視選民情感的回應與內部透明度，確保在未來選舉中重新獲得支持。

從國際政治學經驗來看，許多成功的政黨都能在面臨內部危機或外部挑戰時，自我修正並適應新的政治環境。民進黨若想在未來選舉中佔據優勢，必須調整內部分歧，並對外部選舉環境作出反應。這不僅是政治生存問題，更關乎政治合法性與有效性。

總結來看，無論是國民黨的困境，還是民進黨的選舉策略，當前的政治局勢註定成為一場深刻的自我修正過程。民進黨若能汲取經驗，改進內部機制，實現黨內多元聲音的整合，將能在未來的政治競爭中獲得更多支持。而國民黨的未來，則取決於其是否能從困境中重建內部結構和選民信任。在這場競爭中，政治的「適應性」與「彈性」，將成為決定勝負的關鍵。

（作者為詩人，自由工作者）

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