名家分享~苗栗國罷免立委連線》不畏暴力不怕監控 苗栗罷免堅持到底

這班列車的終點站還很遠，但苗栗全體志工，從未想過放棄。

◎ 苗栗國罷免立委連線

【苗栗國罷免立委連線——民主罷免列車，持續前行】

這班列車的終點站還很遠，

但苗栗全體志工，從未想過放棄。

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如果最後真的跟不上，

也請大家不要責備苗栗，

因為所有的志工，仍在努力拼盡全力，收集每一張連署書。

苗栗國罷免立委連線全體志工，扛起了罷免兩區不適任立委的重擔，不畏暴力，從未退縮。圖為志工宣傳車昨（5日）在苑裡鎮被砸。（苗栗國罷免立委連線提供）

1月25日，苗栗不缺席，勇敢投入罷免，Ami成為苗一選區領銜人；

2月13日，送出一階罷免提議書，台灣文學作家李喬老師擔任苗二選區領銜人；

3月13日，取得二階罷免連署書；

3月17日，正式啟動二階罷免行動。

至今，苗栗國罷免立委連線，已走過48天的二階連署。

苗栗全體志工，扛起了罷免兩區不適任立委的重擔，

一路前行、風雨無阻、從未退縮。

我們沒有龐大資源，只有對家鄉的愛與決心；

不是舞台上的演員，只有守護苗栗的初衷。

這場民主的列車，苗栗沒有缺席。

這場保衛家園的戰鬥仍在前進，為了孩子的未來，媽媽們站出來！（照片人像已獲授權使用，取自貼文）

因為對家鄉的熱愛，因為志工們的堅持，

這條路還在延續，這場保衛家園的戰鬥仍在前進！

「台灣有難，反抗就是愛。」

為了孩子的未來，媽媽們站出來！

#勿忘初衷

#苗栗國罷免立委連線

#守護家鄉的志工們

#民主的路我們一起走

本文經授權轉載自苗栗國罷免立委連線臉書

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