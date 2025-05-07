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自由開講》自費還被扭曲圖利 誰還郭智輝部長公道？

2025/05/07 10:30

◎ 宗正直言集

在國際政經局勢動盪、台灣產業面臨轉型關鍵時刻，我們不該容忍政治操弄，去詆毀一位致力推動國際合作、以誠意自費宴請外賓的經濟部長。

針對媒體報導「郭智輝圖利崇越」，經濟部已澄清：部長此次餐敘完全自費安排、未動用公帑，亦未涉及圖利行為。這場被過度政治化的交流餐會，實為部長邀請國際夥伴與部內同仁，以自費餐會方式感謝支持台灣經貿發展的好夥伴，合情、合理，也合乎國際慣例。

經濟部長郭智輝。（資料照）經濟部長郭智輝。（資料照）

歐美一向有「餐桌外交」傳統，以輕鬆環境建立信任、促進合作。部長個人出資宴請嘉賓，是對國家形象的加分，更減輕了公帑的負擔。這正是企業家出任高層領導應具備的格局與擔當！

更何況，所選餐廳非高檔奢華，而是位於台大校園內、師生常至的健康取向餐廳，人均消費合理，毫無浪費之嫌。部長曾任教多年，選此地也反映其親民本色與學者形象，更有助於促進友誼與對話。

令人遺憾的是，這樣的誠意與務實行動，竟被惡意解讀為圖利、密會，甚至成為特定媒體黨派鬥爭的工具。

請試想：若是在企業情境中，一位主管在經費有限時仍願自掏腰包請客戶吃飯、慰勉同仁，大家會視其為盡責負責、愛惜部署的好領導。如今卻有人故意扭曲、扣帽指控，真是令人心寒。

更荒謬的是，媒體將正常的行政聯絡誤導為「公私不分」。國際接待工作若無人力協助安排，難道要首長自行寫信、訂場地？這不僅罔顧公部門正常流程，也凸顯對政府運作與涉外交流的無知與輕蔑。

真正該問的是：為何一場自費、合法、合情、合理的交流活動，竟被惡意扭曲為負面新聞？

若這樣的善意都要被放大檢視、扣上汙名，誰還願為台灣出力？政治可以競爭，但不能踐踏是非與公義。期盼國人看清事實真相，給真正努力做事的人一份公道，也還給產業合作與國際信任一條穩健之路。

（作者為IC設計公司執行長、台北大學企業管理學系系友會秘書長）

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