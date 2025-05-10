自由開講》補上人才斷鏈——嘉義市邁向南方科技樞紐的關鍵一步

◎ 王銘宏

嘉義科學園區於112年動土，台積電封裝廠預計115年底完工，為地方帶來可觀的就業與轉型機會。然而，從中央「大南方新矽谷」計畫的資源配置來看，嘉義市本身的角色則顯得模糊，令人擔憂。面對轉型機會，嘉義市應更積極定位自身在區域科技版圖中的角色，主動出擊。若未及早建立與產業需求對接的完整人才培育體系，恐怕將在區域發展中處於邊緣，錯失關鍵契機。

台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠施工中，預計115年底完工，將為地方帶來可觀的就業與轉型機會。（資料照）

雖目前嘉義市已有若干教育基礎，包括市府推動的「十大旗艦計畫」、數位平台「在嘉學」，以及多所公私立大學的研發資源。但觀察整體現況，仍存在數個結構性問題：

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第一，教育與產業之間的連結仍以短期參訪與活動為主，欠缺制度化銜接機制；第二，市內學校科技教育資源分布不均，課程與師資仍待普及；第三，家庭與社區對科技職涯的理解不足，也使人才培育缺乏社會支持。

若嘉義市希望真正乘上半導體與AI產業的成長列車，筆者建議從以下三方面推動「科技人才一條龍培育體系」：

一、明確以科技人才育成作為市級教育主軸

建議嘉義市府將「半導體與AI人才培育」納入未來教育政策KPI，與嘉科園區進程同步規劃，強化產學共構平台建置。透過明確指標與資源導向，促使高中職與大專校院課程設計更貼近未來職場需求。

二、推動中學至大學的職涯銜接與企業協作機制

建議由市府教育處主導，協助各中學與高職設立「職涯發展中心」，引入嘉義多個新興科技園區之產業導師駐校，規劃見習、職能診斷與升學輔導等，形成中學—大學—產業之間的持續性人才流通路徑。

三、建立「嘉義科技教育社群」提升在地參與度

建議由市府與校方或社區大學合作，定期舉辦親師科技工作坊與社區說明會，增進家長與地方對科技教育的認識與參與，進一步擴大教育端與社會端的連結，形成穩定的支持系統。

嘉義市不缺潛力，但若無清晰發展主軸與整合性制度設計，將難以在產業轉型過程中確保本地青年能「留得下、用得上、走得遠」。人才培育應作為地方長期戰略核心，從教育政策出發，建立結構性、可持續的一條龍培育體系，方能真正發揮嘉義市在大南部科技走廊中的關鍵角色。

（作者為嘉義人，國立中正大學資工系副教授）

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