自由開講》國民黨淪為中共黑衣人

◎ 木鐸

1991年至1995年間擔任美國駐華大使的芮效儉（James Stapleton Roy）在他的辦公室門口貼著一句毛澤東的名言：「天下大亂，形勢大好。」他大笑著說，這是他最喜歡的格言之一。芮效儉1935年出生於中國南京，其父芮陶庵（Andrew Tod Roy）任教於南京金陵大學。1950年，芮隨父回到美國，先後就讀於賓夕法尼亞大學和普林斯頓大學。1956年畢業後，芮效儉進入美國國務院工作，任情報分析員。芮效儉把毛澤東名言「天下大亂，形勢大好。」掛在辦公室門口，無異告訴中國訪客，你們中共那一套，我心如明鏡，清楚的很。

眾所周知，在「天下大亂，形勢大好」的指導思想下，中共在世界各國作亂，騷擾國際社會，惡名昭彰。台灣由於自然地理位置及歷史的糾葛，更是中共覬覦的首要國家，台灣大亂，中共霸佔台灣的情勢大好，台灣成了中共罪行的重災區。

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事實顯示，一年多來，國民黨率領其小弟民眾黨在立法院，利用民主破壞民主：透過國會擴權法，財劃法，亂刪亂凍中央政府總預算，毀憲亂政癱瘓台灣，執行中共交付的空台亂台統戰任務，為「台灣大亂，中共霸佔台灣的情勢大好」創造有利條件。這一系列的惡行，衍生民意反彈，導致罷免舔共藍營立委的社會運動。

檢調偵辦藍營罷綠委幽靈連署案，國民黨主席朱立倫號召黨公職及群眾包圍北檢，抗議司法不公。（資料照）

豈料國民黨不知自我反省，竟使出死亡連署妖招，企圖反制民意。

如今，死亡連署妖招因違法而引起司法單位偵調，國民黨幾個地方黨部被搜索，黨工被約談後交保或聲押，眼看火將燒到朱立倫主席本身，面臨自身不法即將引爆，朱立倫竟吆喝徒眾圍攻北檢。

從立法院的文攻到圍攻北檢的武嚇，國民黨有如跟著中共圍事的黑衣人，為中共空台亂台統戰任務賣命，為中共「台灣大亂，中共霸佔台灣的情勢大好」的指導思想吆喝。國民黨這種行徑，借用德國駐台代表處譴責國民黨罷團領銜人宋建樑的話說就是無恥。

國民黨與共產黨鬥爭幾十年，如今淪為共產黨的黑衣人，真是可憐啊！可恨啊！

（作者從商）

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