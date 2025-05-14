自由開講》公民罷免運動 台灣民主的勳章

◎ 顏允聖



針對民進黨新北市議員對外宣稱，賴清德總統下令，連署罷免立委名單全部都要過，瞬間引爆議論。輿論直指民進黨就是罷團的源頭，讓秘書長林右昌受訪時，再次澄清，罷免活動是公民團體自主的行為，民進黨的主張就是從旁協助公民團體，全力維護其行使公民權的權利。



中華民國政府遷台後，台灣曾長期處於戒嚴狀態，平民交付軍法審判，集會結社的權利無法享有，人身行動都由政府嚴密管控。諸如此類的自由禁制，讓台灣從禁錮中，一步一步解開限制人民權利的枷鎖，讓人民從以往中國國民黨一黨專政的非民主政體，成功走向民主自由。現今，台灣在全球民主指數中的表現，已逐步受到國際社會的認同與肯定，國人倍感驕傲。

大罷免是一場公民社會運動，罷免志工們終日不畏日曬雨淋、冷嘲熱諷，甚至人身安全受到威脅，只為求其憲法所賦予的罷免權能實現，讓不適任立委下台。（資料照）

然，在野黨屢將公民團體的自主行動，栽贓抹黑為執政黨打壓異己的工具。更造謠司法不公，要將自己形塑成政黨惡鬥下的犧牲者，但真是如此嗎？當公民團體決定罷免不適任立委，公民社會運動自始而生。終日不畏日曬雨淋、冷嘲熱諷甚至人身安全受到威脅，只為求其憲法所賦予的罷免權得以被實現，讓人民得以真正成為國家的主人。反觀，國民黨在面對人民的檢視時，非但不反省其政黨所推出的代議士是否已悖離了人民期待，卻見笑轉生氣，直接將公民發動的罷免活動汙衊為執政黨的鬥爭工具，其反制罷免的方式更令人傻眼，連署名冊偽造作假、帶頭違法抗議，種種不良示範，讓台灣民主很不健康。



當台灣人民選擇從威權統治走向民主自由的道路，政黨間意見歧異實屬常態，惟不可惡意政治操作，更不可顛倒是非，將公民運動扭曲為執政黨是背後操作的藏鏡人。因為，台灣面對的是中共武力威脅、破壞世界和平的獨裁政權，全民不分你我應團結共同抵禦，向中共政權勇敢喊出我們「反共，戰獨裁」！

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（作者為政治工作者）

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