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自由開講》港人新選擇！「長期居留」兼顧自由與國安

2025/05/09 17:00

◎ 茜茜

自《港版國安法》實施以來，香港局勢持續動盪，言論自由、人權保障急遽倒退，不少港人被迫出走；然中共刻意操作「洗人口」，透過引入親北京人口重塑香港社會結構，已對原本追求自由的港人造成壓迫與邊緣化，也引發台灣政府對港人來台申請居留或定居政策的重新檢視；陸委會主委邱垂正指出，人口結構的變化已不單是社會議題更是國安問題，需以制度性方式因應。

設計「長期居留」制度 創造雙贏彈性

面對港人不一定想申請定居，而是希望在台自由往返與工作生活的現實，政府規劃的「長期居留」制度正提供一個務實選項；此制度不僅讓港人保有香港身分，也能在台灣穩定發展，減少因政治不確定性產生的移民焦慮；這樣的政策兼顧人道與國安，讓來台港人能安心生活，同時避免遭有心人士利用定居制度滲透。

為防堵中共透過港澳移民對台灣滲透，政府研議港人移民新增「長期居留」選項，不必歸化取得台灣身分證，降低國安風險。（美聯社檔案照）為防堵中共透過港澳移民對台灣滲透，政府研議港人移民新增「長期居留」選項，不必歸化取得台灣身分證，降低國安風險。（美聯社檔案照）

國安防線前移 觀察期成關鍵機制

新制納入「國安觀察期」與延長「居留—定居」審查時程，有助政府釐清申請者背景與行為是否符合台灣自由社會價值，這項調整是對應近年中共滲透手法日益細緻的必要防線；中央警大學者指出，過去一年制的短暫居留可讓有心人士藉合法名義滲透台灣，這正是國安機關需強化管控的關鍵環節。

面對科技滲透 提高全社會警覺

中共對台滲透並非止於政治操作，更深入至產業與科技領域，如內湖科技園區，已成中共「科技掏空」的標靶之一；政府透過路跑活動設攤宣導，推動國人赴陸前的登錄制度，是提升公民風險意識的實務做法；國安局統計，光是過去一年多已有82起國人赴中遭不當限制人身自由的個案，這提醒我們民主社會的安全必須全民共同維護。

深化制度保障 構築民主防衛網

在面對港澳移民與中共滲透雙重壓力下，台灣必須建立一套兼顧人道與國安的治理機制；未來應持續強化居留審查透明化、強化港澳人權審查制度，並設置與國際接軌的庇護通道，以保護真正因政治迫害尋求自由的個體；同時，推動全民國安教育與赴陸安全制度化，將是民主防衛工程不可或缺的一環。

（作者為研究生）

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