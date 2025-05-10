自由開講》文化也要「脱中入北」

◎ 蕭嘉弘

身兼民進黨主席的總統賴清德，在民進黨中常會上，肯定主講學人的投資「脱中入北」，認為這個過程是很正面的。但除了經貿之外，國人的台灣認同和主題性建立，也不該輕易忽略思索和行動。



華航班機上斗大的英文名「China Airlines」，常讓外國人誤以為是中國的航空公司。（資料照）

例如我們最大的國籍航空「中國航空」，每天在世界上飛來飛去；國營輸出入銀行現在的中文名稱，仍然冠名「中國」；校名和路名很多都是在紀念蔣介石等中國人士，自己的台灣歷史上的貢獻者，相對被忽視；國營的中華郵政也不見台灣之名稱和元素，何不改成中華台灣郵政或中華民國台灣郵政，郵票上直接寫著「TAIWAN 」？



去中國化或脱中國化，在國內，我們自己能做得還很多；唯有文化上先建立了台灣的主體性和國家主權意識，這樣的「入北」，加入北方民主富裕國家陣營，才真的有意義，讓世界看到台灣。「脱中」是不可或缺和忽略的過程，付諸行動，賴總統的「脱中入北」肯定說，將會獲得全民更多的肯定和掌聲。

（作者為大學兼任講師）

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