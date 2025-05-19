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法操》【勞基法、性騷擾】不牽手就解僱，該如何自保？

老闆可以隨意解僱員工嗎？如果被惡意解僱該怎麼自保？
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/05/19 09:30

◎ 法操司想傳媒

根據媒體報導，周姓女員工在上班時，收到老闆「要不要牽我的手和我在一起」的簡訊，卻因拒絕與老闆牽手，而被解僱。周女不平，上臉書抱怨誇張的解僱事由。張姓老闆得知後，怒告周女誹謗。但經過檢察官調查，發現周女沒有指名道姓，而且從貼文中也無法辨認張男的身分，所以給予不起訴處分。

不牽手就解僱，該如何自保？示意圖。（取自貼文）不牽手就解僱，該如何自保？示意圖。（取自貼文）

但老闆可以隨意解僱員工嗎？如果被惡意解僱該怎麼自保？老闆傳這種簡訊算是性騷擾嗎？

老闆可以想叫你走就叫你走嗎？

老闆叫你「明天不用來上班」，可以分成「解僱」和「資遣」這兩種情形。只有在員工出錯，才能「解僱」員工，既然是員工的錯，那麼老闆也不需要付任何資遣費，也不需要提前告知員工。但如果是老闆的錯，老闆就需要依法給予員工資遣費，並且須遵守法律規定的預告期間，若不能提前預告，則需加給預告期間之工資。

但老闆也不是想資遣就可以資遣，只有在符合勞基法第11條規定的5種情況：公司經營不下去或轉讓；虧損或業務緊縮時；發生不可抗力因素導致停工1個月以上，例如天災；業務轉型，不需要這麼多員工；勞工不能勝任工作等。雖然這些規定，感覺已經提供公司足夠的理由可以合法資遣員工。但碰到本案的情形該怎麼辦呢？

如果真的是因為拒絕與老闆交往而被資遣或解僱，這並不符合勞基法合法解除勞動契約的事由。雖然勞基法並未針對違反第11條訂出罰則，但若老闆非法解除勞動契約，不論老闆有沒有給員工資遣費，員工都可以提起確認僱傭關係存在訴訟，若勝訴，老闆除了必須恢復員工的工作，依據民法第487條規定，還需要將訴訟期間的工資都發給員工。

老闆在什麼情況下，可以叫你捲舖蓋離開，卻不用給你一毛錢？

當符合勞基法第12條的事由，雇主就可以不用預告，也無須給予資遣費，就請員工離開。但需要注意，大部分的規定是有時效性的，過了30天後才來秋後算帳是不可以的！

張姓老闆的簡訊，算不算性騷擾？

依據性騷擾防治法第2條規定，性騷擾指的是，性侵害以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為。但什麼叫與性或性別有關的行為，其實一直都是大家討論的議題。摸臉算嗎？擁抱算嗎？搭肩算嗎？親臉頰算嗎？

過去在法院的判決中，的確有認為摸臉算是性騷擾。而在政府的宣導下，大家對於性騷擾養成了基本的概念，只要別人不喜歡，基本上就有可能會構成性騷擾。至於本案要求牽手究竟算不算性騷擾呢？

牽手撇開玩大地遊戲的情況，一般來說應該算是對比較親密的人才會有的行為，以法院過去認為摸臉也算性騷擾的見解，牽手的確有可能構成性騷擾。且張男傳簡訊又解雇的行為完全符合利用權勢性騷擾的行為，構成性騷擾防治法第2條第1項第2款「以他人拒絕牽手行為，作為其喪失工作的條件」。

但這些都是要再進行調查，周女是否有覺得被性騷擾，當下的情境為何等等。如果主管機關判定，張男的確有權勢性騷擾的行為，依性騷擾防治法第27條第1項，張男會被處6萬元60萬元以下罰鍰。

若是還有「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為」，則可依同法第25條第1項規定，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣10萬元以下罰金；利用權勢或機會而犯之者，加重其刑至2分之1。

最近也爆出，美國google包庇「安卓之父」魯賓（Andy Rubin）性騷擾女員工。但google執行長皮察伊（Sundar Pichai）回應，過去2年來，公司已開除48名涉及性騷擾的員工，並沒有給這些員工任何資遣費。並表示google會嚴厲譴責性騷擾行為，給予員工安全的辦公環境。

因為職場上常會有上下隸屬關係，所以更容易出現性騷擾的問題。各機關或事業單位，應該提供良好的工作環境，不助長性騷擾風氣，提供完備的申訴管道，讓社會可以更平權更美好。

本文經授權轉載自【法操】【勞基法、性騷擾】不牽手就解僱，該如何自保？

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