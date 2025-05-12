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法操》「拿糯米腸餵狗」，婦人害死老犬遭動保法裁罰！

看到別人家養的貓、狗覺得很可愛，想要拿東西餵食記得要先經過主人同意，隨意餵食導致寵物死亡恐怕會觸犯動保法。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/05/12 09:30

◎ 法操司想傳媒

見到鄰居家養的狗覺得很可愛，想拿食物餵牠可不可以？看到這則新聞後，恐怕要再想一想了。

根據報導指出，新北市新莊陳姓男子養在家門口的15年老犬遭人餵食糯米腸後，急性胃扭轉，送醫不治，心疼寵物的陳男兩天後發現又有人丟了糯米腸跟玉米餵狗，將婦人影像PO網，警方見狀，逐戶清查，通知涉案張女到案，她辯稱看狗瘦得皮包骨，家中又擺攤賣糯米腸、玉米，好意拿來餵狗，警方依動保法處置，函送新北市動物保護防疫處裁罰。

婦人拿糯米腸餵狗，結果害死老犬，遭動保法裁罰！示意圖，圖並非當事狗。（資料照，美聯社）婦人拿糯米腸餵狗，結果害死老犬，遭動保法裁罰！示意圖，圖並非當事狗。（資料照，美聯社）

有些東西人可以吃，但毛小孩不一定可以吃，新聞中的張姓婦人因為家裡賣糯米腸好意拿來餵狗，卻導致狗狗急性胃扭轉而死亡，這種情況其實並不少見。看到別人家養的貓、狗覺得很可愛，想要拿東西餵食記得要先經過主人同意，隨意餵食導致寵物死亡恐怕會觸犯動保法。

動保法是在保護誰？怎麼樣會觸犯到動保法？

動保法顧名思義就是在保護動物，但並不是所有動物都歸動保法管。動保法第3條就指出，此處的動物指的是「犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物，包括經濟動物、實驗動物、寵物及其他動物。」，而寵物則是指「犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物。」

另外，動保法第6條也明示：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」所謂的虐待，是指除飼養、管領或處置目的之必須行為外，以暴力、不當使用藥品、器物、不作為或其他方法，致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態之行為。除了規定不能虐待動物之外，動保法也有規範飼主照顧動物應有的責任，因此動保法是一部全面性、保護動物的法律。

如果觸犯動保法，第25條則有相對應的處罰：「有下列情事之一者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金：

一、違反第五條第二項、第六條或第十二條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。

二、違反第十二條第二項或第三項第一款規定，宰殺犬、貓或經中央主管機關公告禁止宰殺之動物。」

愛犬遭人傷害甚至是死亡，可以請求民事賠償嗎？

家中的毛小孩遭人傷害甚至死亡，對方除了會遭到動保法處罰之外，飼主也可以依民法第184條：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」，這裡的權利指的是擁有動物的「所有權」，不過除了要求對方付損害賠償之外，是否也可以請求精神慰撫金呢？

過去的實務見解認為，依照民法第194條及第195條的規定來看，只有當「人」的「人格權」或「身分法益 」被侵害時，被害人才能請求非財產上的損害賠償（精神慰撫金）。如果被害人只是單純受到財產上的損害，是不能請求精神慰撫金的。

不過近期的實務見解，則是肯認了寵物對於飼主而言有著情感上的親密關係，有時候更像是家人之間的伴侶關係，高等法院表示現行法未明確將動物定位為物之情形下，應認「動物」非物，而是介於「人」與「物」之間的「獨立生命體」。因此高等法院也認為，寵物所有人所得請求之金額均不限於寵物市價之價值利益，而應包括回復寵物之完整利益，並得請求「非財產上之損害賠償」。

下次見到鄰居家的貓狗很可愛，記得不要輕易餵食，想要觸摸牠們也必須先經過飼主的同意。隨著越來越多人飼養毛小孩，牠們已經逐漸成為我們家中的一員，飼主除了要善盡責任外，我們也要尊重牠們是獨立的生命體，更加愛惜牠們。

本文經授權轉載自【法操】「拿糯米腸餵狗」，婦人害死老犬遭動保法裁罰！

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