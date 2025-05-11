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健康醫療網》治療靜脈曲張新選擇 靜脈膠水療法恢復快免住院

靜脈曲張不僅是美觀問題，長期下來可能會嚴重影響日常生活，幸運的是目前在治療上已有微創療法，揮別過往治療後得穿著彈性襪數週至數個月，微創療法大幅縮短恢復期，也提高安全性
健康醫療網

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2025/05/11 08:30

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「靜脈膠水療法適用於各族群！」若長者考量手術麻醉風險，靜脈膠水療法是另一個解決靜脈曲張困擾的治療選擇。（取自貼文）「靜脈膠水療法適用於各族群！」若長者考量手術麻醉風險，靜脈膠水療法是另一個解決靜脈曲張困擾的治療選擇。（取自貼文）

靜脈曲張不僅是美觀問題，長期下來可能會嚴重影響日常生活，幸運的是目前在治療上已有微創療法，揮別過往治療後得穿著彈性襪數週至數個月，微創療法大幅縮短恢復期，也提高安全性；中國醫藥大學附設醫院心臟血管外科主治醫師吳佳穎指出，靜脈曲張雖不至於危及生命，但可能會影響生活，當靜脈曲張引起局部發炎、出現傷口，若又無法完善處理傷口，導致血液堆積，腳持續腫脹，惡性循環因此引發靜脈潰瘍，這時就得介入手術治療。

工作需久站久坐要注意　小心靜脈曲張纏身

事實上，造成靜脈曲張的危險因子多，尤其若日常或工作須久站或久坐者，則屬於高風險族群；吳佳穎醫師舉例，像餐飲業、櫃姐、老師、醫護人員或上班族等族群，發生靜脈曲張的風險相對較高，此外，包括遺傳因素、家族中有靜脈曲張者、懷孕時肚子太大或慢性便秘者，同樣都可能埋下靜脈曲張的危險因子。

久站久坐血液難回流　瓣膜功能受損導致靜脈曲張

吳佳穎醫師解釋，一般來說，靜脈會負責將血液從腳送回心臟，而這時靜脈的瓣膜會防止血液逆流，避免堆積至下肢，但當長期久站久坐，血液就會開始淤積於下肢，這時血管會開始擴張，影響瓣膜功能健康，導致靜脈曲張，長期下來可能會使血管開始突出，不僅影響外觀，也會嚴重影響日常生活。

保守治療靜脈曲張　醫：多數患者難有成效

靜脈曲張可依照嚴重程度分成六級，從蜘蛛網型靜脈曲張，演變為如蚯蚓般血管，以及腿部水腫等情況，一直到出現潰傷，甚至因靜脈傷口呈開放性，導致潰傷難以癒合，就得進一步考量手術治療；吳佳穎醫師表示，治療上分為保守以及手術治療，前者透過口服藥及抬腿、穿彈性襪等方式減緩靜脈曲張問題，雖三者搭配起來，治療效果不差，但因彈性襪除了睡覺及運動外都得穿著，加上台灣夏天炎熱，對於多數患者而言，較難有成效。

雷射手術治療靜脈曲張　術後可能面臨神經損傷

吳佳穎醫師說明，在手術治療上，過去藉由手術開刀，再將整條靜脈抽出，但因疼痛感高，術後不僅需穿著彈性襪，恢復期也較長，因此現代人則多選擇微創療法，像雷射手術以及靜脈膠水等療法，雷射手術是藉由雷射熱源將靜脈燒掉，解決症狀，但手術過程需麻醉，且術後也可能面臨神經損傷、軟組織遭到熱傷害等風險。

靜脈膠水療法傷口小、恢復快　術後不須穿彈性襪

「靜脈膠水療法適用於各族群。」若長者考量手術麻醉風險，靜脈膠水療法則是另一個解決靜脈曲張困擾的治療選擇；吳佳穎醫師解釋，靜脈膠水療法是利用醫用黏合劑將受損的靜脈黏住，手術過程不需麻醉，且傷口僅一個針孔小，不僅更安全，也恢復快，患者當天就可順利出院，後續也不需再穿彈性襪，更適用於麻醉風險較高的長者。

久坐者避免嚴重靜脈曲張　醫建議穿彈性襪預防

根據統計，台灣約20至25%女性以及10至15%男性有靜脈曲張的困擾，不僅每4名女性就有1人有靜脈曲張問題，發生率比男性高，其中長者又比年輕族群高，不得輕忽其嚴重性；吳佳穎醫師呼籲，若日常或工作需須久站或久坐者，必要時可穿彈性襪以預防嚴重靜脈曲張，或久坐時可將腳墊高、透過運動等方式幫助血液回流，以及適時給予腿部肌肉按摩，都能幫助舒緩靜脈曲張問題。

遠離靜脈曲張找上門　醫：先避開危險因子

吳佳穎醫師也提醒，此外，若有肥胖、長期便秘甚至抽菸等因素，也可能埋下靜脈曲張的危險因子，因此除了透過日常預防方法，也建議戒除不良習慣，避免靜脈曲張找上門，甚至持續惡化，影響日常生活。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導 治療靜脈曲張新選擇　靜脈膠水療法恢復快免住院

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