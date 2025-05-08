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健康醫療網》偏鄉翁罹嚴重白內障 開車出行成問題！微創白內障手術助他重獲清晰視力

蘇俊峰院長指出，白內障是年齡老化導致水晶體混濁，光線無法正常聚焦，使視覺變得模糊，尤其在昏暗環境下視力會更差。對年長者而言，更會增加跌倒及碰撞風險，嚴重可能造成骨折，進一步影響健康。醫師強調，白內障無法靠藥物改善，手術是唯一治療方式，若已影響到生活，應及早處理。
健康醫療網

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2025/05/08 08:30

◎ 健康醫療網

許多白內障患者同時伴有老花或近視等視力問題，因此人工水晶體的選擇就格外重要。（取自貼文）許多白內障患者同時伴有老花或近視等視力問題，因此人工水晶體的選擇就格外重要。（取自貼文）

一名60歲的白內障患者住在偏遠山區，視力僅剩0.2，就醫相當不便，每次開車看診都需由妻子陪同協助觀察路況。因病況複雜，曾被多家診所及大醫院婉拒，最後找到知名眼科診所蘇俊峰院長，接受飛秒雷射輔助手術，術後隔天即恢復清晰視力，讓他不禁驚呼「哇，怎麼差這麼多！」

蘇俊峰院長說明，該患者水晶體與後囊間沾黏嚴重，手術稍有不慎恐導致後囊破裂，增加併發症風險。為提高安全性及精準度，蘇院長運用飛秒雷射預切人工水晶體，再以低能量超音波小心吸出，精準處理沾黏，成功完成困難手術。回憶當時情景，蘇院長表示，「看到患者夫妻倆沮喪的表情，實在是不忍拒絕，所幸手術相當成功，獲得患者實質的開心回饋，這是身為眼科醫師最大的成就。」

跌倒、骨折風險增！醫籲白內障應儘早手術　別再等成熟才治

蘇俊峰院長指出，白內障是年齡老化導致水晶體混濁，光線無法正常聚焦，使視覺變得模糊，尤其在昏暗環境下視力會更差。對年長者而言，更會增加跌倒及碰撞風險，嚴重可能造成骨折，進一步影響健康。醫師強調，白內障無法靠藥物改善，手術是唯一治療方式，若已影響到生活，應及早處理。

目前廣泛應用的微創超音波晶體乳化術，透過超音波將混濁水晶體震碎吸出。若進一步搭配飛秒雷射輔助，能更精準分割水晶體及製作正圓形囊袋，大幅減少超音波能量使用，降低對眼部的傷害。飛秒雷射白內障手術傷口約0.2公分，術後感染風險低，患者只需依照醫囑點眼藥水、術後一週避免眼睛接觸生水，日常生活幾乎不受影響。蘇院長提醒，白內障若拖延不治，水晶體混濁程度會持續增加、逐漸硬化，而硬化程度越高代表需要的超音波能量越強，可能傷及周圍細胞。因此與過往「等白內障成熟再手術」的觀念不同，建議應及早治療，確保手術安全與視力恢復品質。

合併近視、散光可否一次解決？醫師教你這樣挑「人工水晶體」

許多白內障患者同時伴有老花或近視等視力問題，這時人工水晶體的選擇就格外重要。蘇俊峰院長指出，現在人工水晶體具有不同的屈光設計，並非越貴越好，患者可依眼睛條件、生活型態做客製化選擇。他分享例如職業駕駛患者，更適合選用非繞射型設計的人工水晶體，能在確保適力清晰的同時，也提升行車安全。

此外，蘇院長補充，現在雙眼也可植入不同功能的人工水晶體，一眼負責遠距離、一眼負責中近距離，由大腦整合視覺功能，達成更全面的視力改善。但這樣的「混合式植入」方式，手術前需經過全方位的術前檢查評估，由專業醫師判斷確認是否合適，以確保術後效果及視力品質。

不只「白」內障！從中醫觀點看黃、白內障成因

同時具有中醫師與眼科醫師身份的蘇院長指出，從中醫觀點來看，白內障應更廣義的稱為「內障」，可細分為青、赤、黃、白、黑五種，其中「黃內障」與「白內障」最為常見，皆水晶體混濁有關。

「黃內障」可視為最常見的老年性白內障，隨著年齡漸長，腸胃對營養的吸收功能下降，無法提供水晶體足夠且優質的養分給水晶體，使其功能退化、混濁。

而「白內障」則與氣血循環相關，蘇院長解釋，人體吸收養分必須透過血液循環輸送至全身，眼睛也不例外。若有氣虛或氣血不足的情況，血流速度變慢、輸送力減弱，可能導致眼部營養供應不足，加速水晶體提早老化。如糖尿病及高血壓患者通常血管功能有些問題，末梢血液循環不良；而高血壓患者血管較僵硬、缺乏彈性，血管收縮次數相對較少，使得血液輸送量降低。這也是三高病患較容易提早出現白內障的因素之一。

維持良好生活習慣護腸胃　助延緩白內障發生

現代人作息不規律、長時間使用3C產品，加上飲食失衡，會加速水晶體提早退化。蘇俊峰院長建議，維持健康飲食、避免熬夜、適度休息眼睛，不僅有助整體健康，也能保護視力，延緩白內障形成。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰、林宗憲報導 偏鄉翁罹嚴重白內障　開車出行成問題！微創白內障手術助他重獲清晰視力

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