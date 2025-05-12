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自由開講》卡尼比蔣萬安腦筋清楚

2025/05/12 08:30

◎ 木鐸

4月17日，加拿大總理卡尼被問及加拿大安全面臨的最大威脅時回答稱，最大威脅是中國。隔天，卡尼接受路透訪問時，重申加拿大需要應對來自中國的外國干涉威脅。還進一步指出，中國對整個亞洲，特別是台灣構成了威脅

台北市長蔣萬安面對議員質詢，誰是對台灣最大威脅時，竟啞口無言。（資料照）台北市長蔣萬安面對議員質詢，誰是對台灣最大威脅時，竟啞口無言。（資料照）

相對於卡尼對中國威脅的清晰認知，號稱蔣家第四代的蔣萬安，面對市議員簡舒培在議會質詢，誰是對台灣最大威脅時，竟啞口無言，遑論明白果決指出中國。蔣萬安是知道不敢說，還是懵懂無知，令人好奇。眾所周知，蔣經國以反共為一生職志。蔣萬安以蔣家後人自居，「劫取」蔣家光環，如今卻以親共舔共為一生職志，與其祖父蔣經國背道而馳，其蔣姓來路，著實令人好奇。說其「劫取」，名符其實。

加拿大政府2024年中，通過《反外國干預法》，藉以強化法律體系對抗新興的認知作戰威脅，主要目的是防止境外勢力干預加拿大民主選舉以及政策制訂與決策。特別的是，加國官員直接點名「中國是最持久、最複雜的外國干預威脅」，證明北京當局對全球民主國家的嚴重威脅

加拿大總理卡尼直指中國是加拿大面臨的最大外國干預威脅。（路透）加拿大總理卡尼直指中國是加拿大面臨的最大外國干預威脅。（路透）

根據加拿大情報單位調查，中共透過富豪、黑社會團伙滲透加拿大僑界。在僑界建立灘頭堡後，進一步滲透在地社團、媒體、民意代表及政府官員作為「在地代理人」以制訂對中共有利的決策。例如以文化交流之名廣布「孔子學院」及「海外警察局」對流亡加拿大的中共異議分子進行恐嚇威脅利誘、要脅華語區選民支持特定候選人…，坐實中共對加拿大社會的滲透。

中共對台灣的惡形惡狀，遠勝於其對加拿大的著力。加拿大自然地理遠離台灣，國力強於台灣，加拿大及其總理卡尼尚且如此戒慎恐懼，真不知蔣萬安，究竟是壞，還是笨，對中共竟如此顢頇，實在令人痛心

（作者業商）

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