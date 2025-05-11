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自由開講》緩解關稅衝擊 打造韌性農業

2025/05/11 17:00

◎ 蔡必焜

美國川普政府在台灣時間4月3日凌晨宣布對包括台灣在內的多數國家實施對等關稅政策，行政院隨即在4月4日下午宣布推動總經費880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，這項計畫經費在4月26日增加為930億元，以擴大照顧、支持受影響的產業，其中在農業方面包含3大面向、6大措施及至少180億元的經費。同時，政府於最短時間內組成談判小組，聯繫美國政府相關部門，積極安排進行台美兩國之間的關稅談判，期望儘速減緩並因應美國對等關稅政策對農業的衝擊。

據初步了解，美國對等關稅政策對部分農漁產品，如台灣鯛和蝴蝶蘭等項目的出口，以及美國豬、牛肉等畜產品進口台灣對畜牧業可能產生立即性的衝擊。由於川普政府宣布對等關稅實施90天的豁免期，故這期間內對台灣農產品產銷的影響，可能不至於太大。也因為雙方關稅談判尚在進行，其結果對農業和農民的影響便充滿不確定性。因此，「不確定性」應是現階段川普對等關稅政策對台灣農業最主要的衝擊來源。

總統賴清德（右二）到嘉義縣與養殖漁業業者座談，強調農漁業是各行各業的起家厝，期盼能轉型成永續韌性的產業，政府會做農漁業的後盾，希望農民和政府共同團結打拼。（資料照）總統賴清德（右二）到嘉義縣與養殖漁業業者座談，強調農漁業是各行各業的起家厝，期盼能轉型成永續韌性的產業，政府會做農漁業的後盾，希望農民和政府共同團結打拼。（資料照）

深知這種不確定性會造成農民不安與憂慮，賴總統在4月18日前往嘉義縣與養殖業者座談，他在會中強調農漁業是各行各業的起家厝，期盼能轉型成永續韌性的產業，政府一定會做農漁業的後盾，希望農民和政府共同團結打拼。卓榮泰院長在4月16日立法院答詢時表示，每個國家都有敏感的產業和產品，會基於保護這些產業和產品的角度來思考。而陳駿季部長亦同時表示，農業肩負糧食安全的責任，未來在處理對等關稅議題時，一定會確保農業競爭力、永續發展和農漁民權益，不會將農業作為與美方談判的籌碼。

從總統、行政院長和農業部長在這段期間的宣示和政策作為可以看出，政府部門現階段針對美國對等關稅對農業的「不確定性」所帶來衝擊的因應策略是「緩解關稅衝擊，建立農民信任」；而長期的策略則是「打造韌性農業」，建立具備成長力、調適力和轉型力的永續農業。若是如此，筆者呼籲所有農民現階段不妨信任政府，與政府共同團結以緩解關稅帶來的農業經營壓力；長期則是和政府一起打造韌性農業，讓農業這間起家厝能夠穩健、堅實地立足於台灣，而農民可以繼續樂活、安居於厝內。

（作者為國立中興大學生物產業管理研究所教授）

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