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名家分享~林茂賢》廟會祭典中無知又無禮的政治人物

政府官員、民意代表參與民俗活動，來者是客民眾當然歡迎，但許多心中沒有信仰、眼中只有選票的政治人物，經常會「喧賓奪主」，破壞傳統禮俗。
名家分享

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2025/05/06 09:30

◎ 林茂賢

民間廟會慶典總是聚集大量人潮，政治人物也一定會趁機曝光、致詞、作秀，「表演」與人民同在的形象。

政府官員、民意代表參與民俗活動，來者是客民眾當然歡迎，但許多心中沒有信仰、眼中只有選票的政治人物，經常會「喧賓奪主」，破壞傳統禮俗。

雲林縣長張麗善參加白沙屯媽祖進香活動，在參拜儀式過程中，竟「動手」將原本在前方的爐主往旁邊移。（圖擷取自白沙屯拱天宮臉書）雲林縣長張麗善參加白沙屯媽祖進香活動，在參拜儀式過程中，竟「動手」將原本在前方的爐主往旁邊移。（圖擷取自白沙屯拱天宮臉書）

民俗是民衆自發性、自主性的行為，祭典的主導者是宮廟的主委、董事長，廟會遶境進香活動則是由爐主、總理主導，但經常可見政治人物「反客為主」搶佔位置、搶擔任主祭者、搶麥克風向信徒「開示」的亂象。

廟會中掌轎、扶轎的應該是廟方負責人或祭典輪值爐主，但政治人物為了搶風頭、搶鏡頭硬是擠進轎前，塞不進不去的就在一旁扶轎「沾光」。

民眾黨主席黃國昌父喪未滿一年，3日卻現身參與白沙屯媽祖進香活動。（資料照）民眾黨主席黃國昌父喪未滿一年，3日卻現身參與白沙屯媽祖進香活動。（資料照）

為彰顯廟會祭典的神聖性，廟會前通常都要齋戒禁慾以表虔誠，並且遵守服喪、月事、作月子、見刺者不得參加的禁忌，除對神明的尊重之外，其用意也在使守喪者不參加慶典，讓月事來臨、作月子的女性避免勞累充分休息。

廟會規矩、民俗禁忌是民衆共同遵守的規範，即使不相信、不認同也應尊重，不能因政治人物的特權而破壞紀律。

至於那些「無知又無禮」的政治人物，不敬神佛、不遵守民俗規範，當然也不會在意人民的意願。

（作者為台中教育大學副教授、民俗專家）

本文經授權轉載自林茂賢臉書

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