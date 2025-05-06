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自由開講》國民黨諸公們 您們讀過顧炎武的〈廉恥〉嗎？

2025/05/06 13:00

◎ 花小龍

顧炎武〈廉恥〉這篇文章，原本只是高中的一篇普通選文，它就像朱自清描寫父親的〈背影〉、胡適的〈母親的教誨〉，這些經典一直都是台灣人藏在潛意識裡的文章，現在的中年人有些甚至還能背誦。而最近一位老師讓〈廉恥〉一文意外爆紅，「據說」這篇文章是被新課綱「刪掉」了。

北一女教師區桂芝針對108課綱刪除顧炎武《廉恥》等文言文教材，痛批是「無恥缺德課綱」。（中央社資料照）北一女教師區桂芝針對108課綱刪除顧炎武《廉恥》等文言文教材，痛批是「無恥缺德課綱」。（中央社資料照）

首先，「課綱」是課程「綱要」「綱領」，就如同憲法絕不會寫到「家裡遭小偷了，要去附近的派出所報案」這種芝麻蒜皮的事，課綱也根本不會去增刪任何文章，不知為何這篇文章一直可以被拿出來「大作文章」。

再者，顧炎武寫〈廉恥〉的背景是反清，顧炎武不屑當時那些「舔清」、「跪清」的士大夫，認為是無恥之徒，這與現在台灣的狀況是不是非常相似呢？國民黨426才剛剛「戰獨裁」結束，批評自己提交的大罷免死亡連署遭調查是司法迫害，要倒閣，要罷免賴總統，還認為偽造文書「不算什麼大事」。言論自由與集會遊行是自由民主國家特有的民權，在民主的聖地上狂喊「戰獨裁」，去到對岸的威權獨裁國家，立即噤若寒蟬，屈膝「舔之」、「跪之」，您們不是都有讀過〈廉恥〉嗎？顧炎武有說「行己有恥」、「士大夫之無恥，是為國恥」。

三者，〈廉恥〉這篇文章有教人們遇到反對的意見，得立即比中指反擊嗎？有教為政者要對轄內的人民或廠商課徵七倍的重稅，橫徵暴斂嗎？市長犯禁，有教您說我現在不是市長的身分，是以個人的身分來包圍地檢署嗎？這就好比一個老師毆打學生，老師表示「我是以個人身分」，這樣說就合法了嗎？

台北市長蔣萬安4月17日出席國民黨在北檢前的違法集會，聲稱是以「個人身分」來包圍地檢署，而非台北市長。（資料照）台北市長蔣萬安4月17日出席國民黨在北檢前的違法集會，聲稱是以「個人身分」來包圍地檢署，而非台北市長。（資料照）

某市府市長任命的一級主管，可以藉自己職務之便，大開市民個資供罷免連署？主管認罪後，媒體質疑市長是否涉案，市長表示，我念四年半的法律碩士不會違法，這又如同一個老師教錯數學，被學生指證，老師表示，我是老師，哪會錯？這說法國人可以接受嗎？某過氣前總統，挾9.2%民意滿意度，狂電40%滿意度的現任總統，您以為台灣人民都是2016以後出生的嗎？您令人咋舌的治國「績效」國人都有目共睹呢。林林總總，最後被人民反撲的時候，恐怕還會訝異地說：「你不知道我是誰嗎？」

可見〈廉恥〉是否選入課文不重要，重要在「師父領進門，修行在個人」。台灣這塊土地哺育我們，是我們賴以為生的父母，在做這些事說這些話的同時，正在推自己的父母入火坑。與其一直強調〈廉恥〉不如想想〈背影〉，想想〈母親的教誨〉來的實在。

（作者為文字工作者）

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