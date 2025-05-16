自由開講》川普關稅戰拖越久 面臨國內壓力越大

◎ 蘇明通

在美國阿拉斯加州安克拉治機場等候轉機時，買了一頂繡有阿拉斯加圖案的帽子，帶回台北當紀念，售價十五美元，標籤上標示中國製造，其他帽子也都來自中國。

這頂帽子，估計美國進口商大約花二美元進口，加上批發分銷運輸零售整理上架，每售出一頂就可以創造美國境內服務業約十三美元的收入，但是這頂帽子卻是過境旅客購買後隨行李攜帶出口至台灣。

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美國政府的進出口統計，這頂帽子有從中國進口的金額，卻無從美國出口至台灣的金額，因此對美中貿易逆差貢獻二美元，實際上卻是美對台有十五美元的貨物出口，但出口統計難以顯示這頂帽子所產生的對台貿易金額，台灣也無法顯示民眾自美攜帶進口十五美元的帽子。

川普發動關稅戰後，呼籲各國儘速與美諮商，勿報復反制，背後目的即是希望速戰速決，避免拖累美國的國內經濟。（路透）

這個例子可以說明川普政府認為美國與他國有龐大貨物貿易逆差，卻不提美國藉著進口貨物，而在美國境內得以創造數倍服務業所得，藉以主張引爆關稅戰有理，但實際情形並非如此單純。

關稅戰如果遲不解決，對進出口貿易雙方都會造成貿易中斷或遲延，批發零售體系面臨缺貨、無貨可售、美製替代品成本較高、零售價格提高、購買者縮手、美國境內服務業收入減少、經濟活動轉弱、股市波動，從而對發動關稅戰的川普政府產生壓力，而且與日俱增。

目前美國的國民生產毛額（GDP），服務業的產值約占百分之八十，其餘為農工業的產值，進出口貿易中斷或遲延，對美國的服務業及農工業的影響是全面性的，不會僅對他國產生壓力。

因此，可以想見川普政府發動關稅戰後，呼籲各國儘速與美諮商，勿報復反制，背後目的即是希望速戰速決，避免拖累美國自己的國內經濟。其後自行宣布除中國外，高額關稅措施暫緩90天實施，也是要避免對美國自己造成巨大衝擊。然而，主要對手中國政府採取反制措施，川普的期望落空，急著跳腳加倍徵稅，更讓美國自己的經濟混亂情勢難以落幕。（編按︰美中經貿會談後，5月12日聯合聲明，雙方同意在90天內互相調降關稅。美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%。）

針對美日關稅談判，日本首相石破茂表示，絕不能為了搶快而損及國家利益。（路透）

當美國自己因為發動關稅戰而產生的國內壓力，大到川普無法忍受時，其與表達輸誠各國加速諮商，或暫停對這些國家加徵對等關稅，是必然道理，畢竟解鈴還須繫鈴人。這也是諮商對手國可以運用的情勢，不必一次就掀底牌讓步到底。最近日本首相及部級首長對外公開談論損及日本利益事項的不讓步原則，即是台灣可以參考的策略，但台灣不一定具有等同日本一樣勇於抗拒的底氣。

（作者為公務員退休）

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