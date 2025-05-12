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自由開講》中國謬論無法掩蓋台灣主權的事實

2025/05/12 14:30

◎ 宗介

近日，中國與馬來西亞發布聯合聲明，聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，再度引發國際輿論關注，外交部已於第一時間嚴正駁斥此一錯誤論述，重申台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬的事實，此事件突顯中國近年來運用經濟與政治資源，持續在國際舞台上施加壓力，試圖孤立台灣，並扭曲國際社會對台灣現狀的認知。

中國國家主席習近平（左）訪問馬來西亞，與首相安華（右）於布城官邸見證簽署多項合作協議。（路透）中國國家主席習近平（左）訪問馬來西亞，與首相安華（右）於布城官邸見證簽署多項合作協議。（路透）

然而，無論中國如何操弄話語權，都無法改變台灣存在的客觀事實，我國擁有完整的政府體系、民主選舉制度、獨立司法與強健的經濟實力，這些都是主權國家的基本要素，尤其在當今國際局勢下，台灣不僅以其高科技產業、醫療公共衛生體系聞名全球，更以堅守自由、民主、人權的價值，成為印太地區不可或缺的重要力量。

中國不斷透過雙邊聲明拉攏他國配合其對台主張，實則反映其對台灣國際地位逐漸提升的焦慮，馬來西亞作為台灣重要的經貿夥伴，此次表態固然令人遺憾，但也應注意到，台灣與多數民主國家的實質關係不斷深化，美國、日本、歐盟等多方力量，皆公開表示反對片面改變台海現狀，支持台灣參與國際事務，這是對台灣國際角色最直接的肯定。

從更大的格局來看，中國持續以經濟威脅與政治施壓的方式，強迫他國配合其片面論述，不僅無助於緩和台海緊張局勢，反而加劇了區域安全風險。這樣的策略，不僅違反了國際社會尊重和平解決爭端的基本原則，也侵蝕了「以規則為基礎」的國際秩序，對國際社會而言，縱容此類謬論發酵，只會讓區域衝突風險上升，進一步破壞全球經濟與安全利益。

歐洲議會大會4月2日通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。（法新社）歐洲議會大會4月2日通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。（法新社）

面對來自中國的謬論與威脅，台灣展現了堅定與成熟，政府透過公開說明、國際外交行動，持續澄清事實、爭取國際支持，展現冷靜與負責任的態度，社會更以民主制度下的自由辯論與堅實民意，作為抵抗外來壓力的最大力量，這種來自民間與政府的「雙軌防衛」，讓台灣在國際風浪中依然屹立不搖

未來，我國必須繼續深化與全球志同道合國家的合作，不僅強化經貿聯繫，更要在科技、綠能、公共衛生、安全等各個面向，成為全球夥伴關係中不可或缺的成員，同時台灣也應持續精進國際溝通策略，讓世界更多人認識台灣、理解台灣，並以行動支持我國捍衛民主與自由。

台灣不是中國的一部分，這是歷史事實，也是現實現狀，無論中國如何操作聯合聲明、如何威脅利誘，台灣人民堅守主權、自主發展的意志不會改變，台灣將持續扮演全球民主防線的重要一環，為世界貢獻力量，也為自己的未來堅定前行。

（作者為研究生）

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