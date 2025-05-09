自由開講》預備對等關稅可能引發的「地緣政治海嘯」

◎ 李立聖

近日，前海基會董事長洪奇昌在對外關係協會研討會中表示，美國若持續落實「對等關稅」，很可能帶來包含台海與東北亞在內的「地緣政治海嘯」。洪奇昌的觀點值得關注，點出當前全球政經局勢中潛藏的危機、台灣面對的潛在風險。當貿易政策從經濟工具升級為戰略手段，其衝擊不再侷限於雙邊關係，而是可能撼動整個亞太區域的戰略平衡。

前海基會董事長洪奇昌指出，美國若持續落實「對等關稅」，很可能帶來包含台海與東北亞在內的「地緣政治海嘯」。（資料照）

筆者認為所謂「地緣政治海嘯」，並非單一經濟衝擊，而是連鎖擴散的區域與全球風險疊加。當美中對立升溫，關稅報復與供應鏈重組將重塑經濟秩序。中國若面臨外部壓力，為鞏固內部政局，勢將加強對外強勢行動，台海、南海與東亞地區的軍事緊張同步升高。台灣位於這場地緣板塊擠壓的核心，一旦局勢失控，將直接衝擊我國的安全底線與經濟命脈。

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在此背景下，台灣不能只是被動應對，更應轉為區域穩定的關鍵支點。政府應主動強化與盟國的制度性保障，深化與歐盟、日本等重要夥伴的經濟與安全合作，深化雙邊投資協議，並建立更緊密的戰略合作與供應鏈互信機制，使台灣在強權對抗中展現無可取代的價值。地緣風險管理方面，台灣亦應同步強化自主國防與民防體系，建立跨部會快速應變與動態風險評估機制，提升政府整體決策效能。同時，應重視基層社區的韌性建設與國土防衛教育，使全民具備基本自救與互助能力，形成完整且扎實的國家韌性防線。

總體而言，「對等關稅」可能引發的不僅是經濟變動，更是牽動整個地緣戰略格局的深層挑戰。台灣在面對這類結構性風險時，唯有以前瞻視野整合國安、經濟與社會防衛體系，才能真正化解來自外部的連鎖衝擊。當全球進入新一輪動盪期，台灣不僅要維持現狀，更應具備主動塑造戰略環境的能力，以確保國家安全與長遠發展。

（作者為政治工作者）

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