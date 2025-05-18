晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

照護線上》新一代口服BTK抑制劑突破治療困境，原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤PCNSL標靶治療解析，腫瘤專科醫師圖文懶人包

原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤（Primary Central Nervous System Lymphoma, PCNSL）是一種罕見的非何杰金氏淋巴瘤，主要影響中樞神經系統，包括腦、脊髓、腦膜等。
照護線上

照護線上

2025/05/18 08:30

◎ 照護線上

（取自貼文）（取自貼文）

「那是一位70歲的男士，因為經常頭痛而就醫，進一步檢查後確診為原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤，並開始接受一線化學治療。」童綜合醫院血液腫瘤科主任沈俊佑醫師表示，「高劑量化學治療導致多種副作用，讓患者難以承受，腦部腫瘤也持續擴大。」

經過討論後，醫療團隊決定為患者申請使用標靶藥物–新一代口服BTK抑制劑。沈俊佑醫師說，因為新一代口服BTK抑制劑的副作用較少，且治療方式從住院化療轉為門診口服，大幅改善了生活品質，也讓患者願意繼續接受治療。

頭痛、視力模糊為PCNSL常見症狀 嚴重壓迫腦部恐危及生命

原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤（Primary Central Nervous System Lymphoma, PCNSL）是一種罕見的非何杰金氏淋巴瘤，主要影響中樞神經系統，包括腦、脊髓、腦膜等。沈俊佑醫師指出，由於淋巴組織不存在於中樞神經系統中，因此淋巴瘤較常見於身體其他部位。然而，有部分病患的B細胞淋巴瘤僅局限於中樞神經系統內，被稱為「原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤（PCNSL）」；如果是後來才轉移至中樞神經系統，則被稱為「續發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤（SCNSL）」。

在台灣，PCNSL每年新診斷病例約80-120位患者，且多發生於60歲以上的年長族群。沈俊佑醫師說，由於PCNSL較罕見且診斷需要靠腦部切片等侵入性檢查，患者及家屬可能會對相關檢查感到猶豫，容易有確診數被低估和延遲治療的情形。而針對常見症狀，PCNSL的症狀會因為腫瘤的發生位置所對應腦部功能，而有所不同，因此症狀可能包括頭痛、視力模糊、感覺或運動異常、認知或行為改變等，有些患者的症狀會類似腦中風，經過進一步檢查後，才發現是腦部腫瘤。如果腫瘤壓迫腦部而影響呼吸、心跳速率，或導致腦壓升高，嚴重的情況會危及生命。

一線傳統治療副作用多難以承受 新一代口服BTK抑制劑突破治療困境

原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤PCNSL的治療包括化學治療、標靶治療、手術治療等。沈俊佑醫師說，目前的一線治療是使用高劑量的化學治療為基礎的治療療程，如果腫瘤導致腦壓升高，則可能需要另安排手術縮小腫瘤、降低腦壓，以利患者接受後續的治療。

「因為血腦屏障會影響藥物進入腦部，所以需要使用高劑量化學治療，以提升腦部的藥物濃度。」沈俊佑醫師說，高劑量化學治療可能出現貧血、食慾不振、口腔或胃腸道潰瘍、肝臟或腎臟功能損害等副作用，必須密切監測並及時處理。

（取自貼文）（取自貼文）

針對傳統一線治療後無效或復發的原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤PCNSL成人患者，現在有新一代口服BTK抑制劑可以使用。沈俊佑醫師表示，新一代口服BTK抑制劑能夠順利通過血腦屏障，且相較於傳統化學治療，BTK抑制劑可以精準作用於腫瘤細胞，較不會對正常細胞造成影響，副作用發生風險較低，又因其為口服劑型，不需長時間住院接受靜脈注射化療，僅需在門診領藥，並按時服用即可，大幅減輕患者和家屬的負擔，有助於維持患者的生活品質。建議PCNSL患者與家屬多與主治醫師詳細討論，共同擬定治療計畫，爭取較佳的預後！


筆記重點整理

● 原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤（Primary Central Nervous System Lymphoma, PCNSL）是一種罕見的非何杰金氏淋巴瘤，主要影響中樞神經系統，包括腦、脊髓、腦膜等，可能的症狀包括頭痛、視力模糊、感覺或運動異常、認知或行為改變等。

● 原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤PCNSL的一線治療主要是以高劑量化學治療為基礎的治療療程。高劑量化學治療可能出現貧血、食慾不振、口腔或胃腸道潰瘍、肝臟或腎臟功能損害等副作用，必須密切監測並及時處理。

● 針對傳統一線治療後無效或復發的原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤PCNSL患者，現在有新一代口服BTK抑制劑可以使用。BTK是活化惡性B細胞的重要訊息傳遞因子，新一代口服BTK抑制劑可以精準抑制BTK，進而抑制B細胞淋巴瘤的增殖並誘導凋亡。

● BTK抑制劑能夠順利通過血腦屏障進入腦部。相較於傳統化學治療，新一代口服BTK抑制劑可以精準作用於腫瘤細胞，較不會對正常細胞造成影響，副作用發生風險較低，有助於維持患者的生活品質。此外，其便利的口服劑型提高了患者的治療順從性，更有助於控制疾病。

本文經授權轉載自【照護線上】新一代口服BTK抑制劑突破治療困境，原發性中樞神經系統B細胞淋巴瘤PCNSL標靶治療解析，腫瘤專科醫師圖文懶人包

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書