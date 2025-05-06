自由開講》風起五一：一場屬於勞工的吶喊

◎ 鄭光暉

五一勞動節午後，台北街頭吹著宜人的微風，卻吹不散壓在勞工心頭的沉重。來自全台的工會團體齊聚凱達格蘭大道，高舉旗幟、喊出口號，展開一場不只是年度活動，更是一場對公平與尊嚴的集體追問。

遊行隊伍穿越台北核心，標語在風中飄揚，步伐在街道上有力踏響。勞工們提出七大訴求：反霸凌與保障權益、降低工時與增加休假、退休保障、加薪抗通膨、消除差別待遇、補足醫護教保人力，以及勞工參與公正轉型。這些，不只是標語，更是基層勞動者的日常困境與期待。

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在高通膨、低薪資、工時過長的現實下，勞工要求的只是最基本的尊重與生存空間。（資料照）

美國總統羅斯福曾說：「我們追求的不是讓富人更富，而是讓勞工獲得其份。」在高通膨、低薪資、工時過長的現實下，勞工要求的只是最基本的尊重與生存空間。

經濟學家皮凱提也指出：「不平等不是天命，而是政策選擇的結果。」今日的遊行，正是勞工向這場不義選擇發出的有力回應。他們不是阻擋轉型，而是要求被納入進步的行列。

在終點，工會代表語重心長地說：「改革不能沒有勞工的聲音，轉型不能忽略第一線的付出。」這不是抗議，而是提醒——社會的穩固，從來不是建立在資本的高樓，而是勞動者的雙手。

五一，是一場集體記憶的喚醒，是社會良知的試金石。在這場遊行裡，我們不只是旁觀者，更是共同的參與者。因為我們每一個人，都是勞動的一分子。

（作者為國泰人壽保險股份有限公司企業公會理事長）

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