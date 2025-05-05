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李忠憲的思考》民主不是選擇題：從天安門鬧劇看台灣教育的幻覺

更諷刺的是，這群人或許還洋洋得意，以為自己「聽話照做」證明了理直氣壯，卻沒發現自己已經成了民主假象的犧牲品。他們以為自己在挑戰權威，實際上只是在重演語言表面的鬧劇。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/05/05 21:00

◎ 李忠憲

之前我有寫過一篇文章「他們讀得懂考題，卻不懂謊言：從標準答案到民主的錯覺」，結果藍白就有那種「聽了賴清德的話就跑去天安門低調抗議：抗議司法不公，謝謝賴清德」的荒謬行徑，彷彿把歷史課本裡的諷刺漫畫照著演了一遍，而且他們正好展現了這篇文章所說的——讀得懂考題，卻讀不懂謊言；會解題，卻不會思辨。

網紅「葉式特工」在天安門前自拍，卻說去抗議司法。（取自貼文）網紅「葉式特工」在天安門前自拍，卻說去抗議司法。（取自貼文）

首先，賴清德的那句話「要抗議獨裁應該去天安門」本身是一種政治語言的諷刺，是一種語言表演的策略。它不是給出一個字面上可以執行的「標準答案」，而是一個針對現實權力結構的反諷，提醒大家台灣的集會自由其實是一個得來不易、值得珍惜的民主成果。

賴清德的那句話「要抗議獨裁應該去天安門」本身是一種政治語言的諷刺。（資料照）賴清德的那句話「要抗議獨裁應該去天安門」本身是一種政治語言的諷刺。（資料照）

然而，藍白陣營的一部分人卻像考試一樣對待這句話——他們把它當成一道可以「解答」的選擇題，以為去天安門抗議就可以「答對題目」，證明賴清德錯了。他們的行動，恰恰暴露出一種去脈絡化的理解能力：會背誦，會比對關鍵字，但無法掌握語言的深層意涵與脈絡。這就是台灣教育長年來所養出的一代——第一志願、模擬考、會解題的資優生，但在現實世界裡，卻淪為只會「照辦」的人。

這種現象背後的荒謬在於：

民主不是靠做對題目得來的，民主是一種需要持續思考與對話的生活方式。

當一群人只會用「考題邏輯」去面對複雜的社會現象，他們就很容易被語言操弄，無論是被諷刺耍著玩，還是被威權誘惑而不自知。

更諷刺的是，這群人或許還洋洋得意，以為自己「聽話照做」證明了理直氣壯，卻沒發現自己已經成了民主假象的犧牲品。他們以為自己在挑戰權威，實際上只是在重演語言表面的鬧劇。

最終，這正是那篇文章的核心警告：

當我們的教育只訓練人們搶分數、解題目，而不去訓練他們如何質疑、詰問、拆解脈絡，我們最終就會養出一個對民主沒有免疫力的社會。這樣的社會，會把民主當成考試的標準答案，以為會背定義就等於擁有民主素養；會背憲法條文就等於懂得自由價值。殊不知，真正的自由與民主，恰恰需要擺脫標準答案，擁抱混亂與不確定。而這些行為舉止正是我們教育灌輸的最大幻覺：只要照本宣科，就能站上民主舞台。

最後那篇文章要問的問題：

我們還要繼續誤以為「會解題」就是「懂民主」嗎？

當「會解題」被誤認為「懂民主」，我們就會看見一幕幕荒謬的現場劇碼──聽懂諷刺的表層字句，卻看不穿語言背後的權力辯證；急著交出標準答案，卻失去面對複雜現實的勇氣與智慧。

民主，不是用來解題的，而是用來思辨、對話、容納差異的；它從不是一場比賽看誰背得熟、誰跑得快。台灣若不願從這場天安門鬧劇中學到教訓，就只會在民主的名義下，不斷複製服從的舊劇本，最終把自由搞成一場集體的誤解。

當下一次政治人物丟出一句話時，你是選擇搶著答題，還是停下來想：這句話背後，真正的考題是什麼？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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