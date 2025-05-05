許美華頻道》不如我們一起勇敢～敬台灣各地勇敢的阿美們！

「你害怕的，我也會害怕，不如，我們一起勇敢！一起改變！」 看到河道上好多人說，罷免馬文君志工送件時講的這段話好感人；那個志工就是我的鐵粉aka戰友，南投阿美。

◎ 許美華

「你害怕的，我也會害怕，不如，我們一起勇敢！一起改變！」

看到河道上好多人說，罷免馬文君志工送件時講的這段話好感人；那個志工就是我的鐵粉aka戰友，南投阿美。

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南投罷免立委馬文君二階連署，罷團0504送交「20748」份連署書。志工阿美（前排中） 說出「你害怕的，我也會害怕，不如，我們一起勇敢！一起改變！」（記者劉濱銓攝）

昨晚（0503）就知道，一直保持低調、之前在埔里酒廠被驅趕哭了好幾天，前幾天又被路人飆罵大哭的她，最後終究還是鼓起最大勇氣要站出來了。

昨天跟12位罷馬志工一起熬夜，整理送件連署書的阿美，昨晚心情緊張的傳來：

「明天我會去，也會講話」

「等於要曝光了」

上次可愛的新竹媽媽Lydia，去南投跨區舉牌，就是為了幫阿美打氣。那天我發文寫她們兩人在南投街頭驚喜相認的故事，只放了Lydia的照片。反正Lydia已經出櫃豁出去了沒差（大誤XD

半夜一直收到阿美即時更新的訊息，三點的時候看到她說「感覺離完成還看不到盡頭」

我：「天啊不會直接去送件了吧嗚嗚嗚」

然後早上一早起來，看到她留的一個訊息「五點了」

果然，阿美跟團隊戰友一路熬夜到天亮。

今天（0504）下午完成送件跟記者會，阿美立刻傳訊息來：

「姊姊今天有看到我嗎」

「我太累了，不知道講得怎麼樣了 」

「我到現在還沒睡．．」

阿美果然一夜沒睡，真的直接去送件了。

我：「有人轉新聞來，還沒時間看

一定講得很好不要擔心⋯未看先說XD」

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團送交2萬748份，現場連署書堆得像座小山。（記者劉濱銓攝）

然後我打開新聞畫面，就看到那個，30個小時沒有睡覺，南投阿美講話的片段⋯

天啊阿美你講得超棒，聽到都快掉眼淚了，為你覺得驕傲。

阿美手上拿的那張紙牌，講出紙牌上的那幾句話，就是她們最近一直為彼此打氣的內心OS。

如果大家知道身在南投肅殺氣氛中的她們，面對周圍不友善的目光跟壓力有多麼害怕，就知道她們有多勇敢。

國民黨立委馬文君。（資料照）

勇敢站出來曝光，沒有包得像木乃伊的阿美，後來看到新聞馬文君的回應，「尊重跟包容到此為止」

「請問她現在是在恐嚇我們嗎」

「我們罷團在埔里處處受到打壓，是她的尊重包容嗎？」

「看到新聞覺得害怕，有被恐嚇的感覺」

南投阿美不要怕，你不孤單，我們都是你最堅強的後盾。

We’re all with you.

。。。。。。

罷免王鴻薇團體的發言人「阿美」來台中宣講，強調35位國民黨立委都要罷免成功。（資料照）

這次大八免，信義區王鴻薇選區有阿美，南投也有阿美，新店也有阿美（琪琪）⋯

台灣到處都有無數勇敢的阿美。

你怎麼能不愛台灣人！

#大八免會成功

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書





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