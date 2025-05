許美華頻道》不如我們一起勇敢～敬台灣各地勇敢的阿美們！

「你害怕的,我也會害怕,不如,我們一起勇敢!一起改變!」 看到河道上好多人說,罷免馬文君志工送件時講的這段話好感人;那個志工就是我的鐵粉aka戰友,南投阿美。

◎ 許美華

南投罷免立委馬文君二階連署,罷團0504送交「20748」份連署書。志工阿美(前排中) 說出「你害怕的,我也會害怕,不如,我們一起勇敢!一起改變!」(記者劉濱銓攝)

昨晚(0503)就知道,一直保持低調、之前在埔里酒廠被驅趕哭了好幾天,前幾天又被路人飆罵大哭的她,最後終究還是鼓起最大勇氣要站出來了。

昨天跟12位罷馬志工一起熬夜,整理送件連署書的阿美,昨晚心情緊張的傳來:

「明天我會去,也會講話」

「等於要曝光了」

上次可愛的新竹媽媽Lydia,去南投跨區舉牌,就是為了幫阿美打氣。那天我發文寫她們兩人在南投街頭驚喜相認的故事,只放了Lydia的照片。反正Lydia已經出櫃豁出去了沒差(大誤XD

半夜一直收到阿美即時更新的訊息,三點的時候看到她說「感覺離完成還看不到盡頭」

我:「天啊不會直接去送件了吧嗚嗚嗚」

然後早上一早起來,看到她留的一個訊息「五點了」

果然,阿美跟團隊戰友一路熬夜到天亮。

今天(0504)下午完成送件跟記者會,阿美立刻傳訊息來:

「姊姊今天有看到我嗎」

「我太累了,不知道講得怎麼樣了 」

「我到現在還沒睡..」

阿美果然一夜沒睡,真的直接去送件了。

我:「有人轉新聞來,還沒時間看

一定講得很好不要擔心⋯未看先說XD」

南投罷免立委馬文君二階連署,罷團送交2萬748份,現場連署書堆得像座小山。(記者劉濱銓攝)

然後我打開新聞畫面,就看到那個,30個小時沒有睡覺,南投阿美講話的片段⋯

天啊阿美你講得超棒,聽到都快掉眼淚了,為你覺得驕傲。

阿美手上拿的那張紙牌,講出紙牌上的那幾句話,就是她們最近一直為彼此打氣的內心OS。

如果大家知道身在南投肅殺氣氛中的她們,面對周圍不友善的目光跟壓力有多麼害怕,就知道她們有多勇敢。

國民黨立委馬文君。(資料照)

勇敢站出來曝光,沒有包得像木乃伊的阿美,後來看到新聞馬文君的回應,「尊重跟包容到此為止」

「請問她現在是在恐嚇我們嗎」

「我們罷團在埔里處處受到打壓,是她的尊重包容嗎?」

「看到新聞覺得害怕,有被恐嚇的感覺」

南投阿美不要怕,你不孤單,我們都是你最堅強的後盾。

We’re all with you.

。。。。。。

罷免王鴻薇團體的發言人「阿美」來台中宣講,強調35位國民黨立委都要罷免成功。(資料照)

這次大八免,信義區王鴻薇選區有阿美,南投也有阿美,新店也有阿美(琪琪)⋯

台灣到處都有無數勇敢的阿美。

你怎麼能不愛台灣人!

#大八免會成功

(作者為奇遊團成員、科技專家)

本文經授權轉載自許美華臉書





