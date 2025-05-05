許美華頻道》不如我們一起勇敢～敬台灣各地勇敢的阿美們！

◎ 許美華
「你害怕的，我也會害怕，不如，我們一起勇敢！一起改變！」
看到河道上好多人說，罷免馬文君志工送件時講的這段話好感人；那個志工就是我的鐵粉aka戰友，南投阿美。
請繼續往下閱讀...
南投罷免立委馬文君二階連署，罷團0504送交「20748」份連署書。志工阿美（前排中） 說出「你害怕的，我也會害怕，不如，我們一起勇敢！一起改變！」（記者劉濱銓攝）
昨晚（0503）就知道，一直保持低調、之前在埔里酒廠被驅趕哭了好幾天，前幾天又被路人飆罵大哭的她，最後終究還是鼓起最大勇氣要站出來了。
昨天跟12位罷馬志工一起熬夜，整理送件連署書的阿美，昨晚心情緊張的傳來：
「明天我會去，也會講話」
「等於要曝光了」
上次可愛的新竹媽媽Lydia，去南投跨區舉牌，就是為了幫阿美打氣。那天我發文寫她們兩人在南投街頭驚喜相認的故事，只放了Lydia的照片。反正Lydia已經出櫃豁出去了沒差（大誤XD
半夜一直收到阿美即時更新的訊息，三點的時候看到她說「感覺離完成還看不到盡頭」
我：「天啊不會直接去送件了吧嗚嗚嗚」
然後早上一早起來，看到她留的一個訊息「五點了」
果然，阿美跟團隊戰友一路熬夜到天亮。
今天（0504）下午完成送件跟記者會，阿美立刻傳訊息來：
「姊姊今天有看到我嗎」
「我太累了，不知道講得怎麼樣了 」
「我到現在還沒睡．．」
阿美果然一夜沒睡，真的直接去送件了。
我：「有人轉新聞來，還沒時間看
一定講得很好不要擔心⋯未看先說XD」
南投罷免立委馬文君二階連署，罷團送交2萬748份，現場連署書堆得像座小山。（記者劉濱銓攝）
然後我打開新聞畫面，就看到那個，30個小時沒有睡覺，南投阿美講話的片段⋯
天啊阿美你講得超棒，聽到都快掉眼淚了，為你覺得驕傲。
阿美手上拿的那張紙牌，講出紙牌上的那幾句話，就是她們最近一直為彼此打氣的內心OS。
如果大家知道身在南投肅殺氣氛中的她們，面對周圍不友善的目光跟壓力有多麼害怕，就知道她們有多勇敢。
國民黨立委馬文君。（資料照）
勇敢站出來曝光，沒有包得像木乃伊的阿美，後來看到新聞馬文君的回應，「尊重跟包容到此為止」
「請問她現在是在恐嚇我們嗎」
「我們罷團在埔里處處受到打壓，是她的尊重包容嗎？」
「看到新聞覺得害怕，有被恐嚇的感覺」
南投阿美不要怕，你不孤單，我們都是你最堅強的後盾。
We’re all with you.
。。。。。。
罷免王鴻薇團體的發言人「阿美」來台中宣講，強調35位國民黨立委都要罷免成功。（資料照）
這次大八免，信義區王鴻薇選區有阿美，南投也有阿美，新店也有阿美（琪琪）⋯
台灣到處都有無數勇敢的阿美。
你怎麼能不愛台灣人！
#大八免會成功
（作者為奇遊團成員、科技專家）
本文經授權轉載自許美華臉書