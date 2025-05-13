沈榮欽國際視野》澳洲大選 也受到川普因素影響

無論川普圖謀為何，川普因素在全球大選發揮的效力，是可以拋開宏圖而觀察現實的，川普也許不會如《經濟學人》所說的，讓習近平攻台更加容易，但是的確讓未來圍堵中國變得越加困難。

◎ 沈榮欽

一如我在《上報》專欄文章預測，澳大利亞成為繼格陵蘭與加拿大之後，另一個大選受到川普因素影響的國家。



澳洲在野自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）正極力擺脫「廉價版川普的標籤。（法新社檔案照）

被稱為「澳洲川普」的自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）和「加拿大川普」的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）的命運完全一樣，兩人從喜愛川普、模仿川普，到避免提及川普，卻被對手拿來大作文章，最後不僅領導的政黨都在大選落敗，兩人更悲慘地連在自己多年經營的選區都落選，選民傳達的訊號不可謂不強烈。

外交行動可以是利益驅動，也可以是價值驅動，現在川普的美國優先只剩下利益驅動，有些民主國家甚至和川普政府談判時，儘量避免提到「民主」一詞，遑論「民主同盟」。嚴格來說，川普美國優先的利益驅動，背後也代表著一種價值，這是當代的「義利之辯」。只是一旦老大一切都和小弟明算帳，那麼小弟自然也會拿出算盤，再也沒有人會因為志同道合（like-minded）挺身而出，也就意味著價值同盟的價值如大幅消退。

請繼續往下閱讀...

無論是格陵蘭、加拿大或是澳洲，沒有因為川普而投靠中國。圖為澳洲總理艾班尼斯取得連任。（路透檔案照）

無論是格陵蘭、加拿大或是澳大利亞，人們並沒有因為川普而投靠中國，但是川普因素的確讓親者痛、仇者快，如同我在專欄中寫的：「那些原先越親近共和黨和越親近川普的政黨和政治人物，將受到最深的傷害；反而是那些在意識形態上和川普距離較遠的政黨和政治人物，得夠從中獲益。

無論川普在美國反對自由派的成績如何，他在其他民主國家產生的效果，都是讓自由派思想更加興盛，而且讓其他國家和美國的距離越來越遠。」

無論川普圖謀為何，川普因素在全球大選發揮的效力，是可以拋開宏圖而觀察現實的，川普也許不會如《經濟學人》所說的，讓習近平攻台更加容易，但是的確讓未來圍堵中國變得越加困難。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法