自由開講》赤化魔手伸進營區 國防部啟動接密查核堵共諜漏洞

◎ 茜茜

近年來共諜案件層出不窮，不僅衝擊國軍形象，更對臺灣國安構成實質威脅；根據司法統計，被起訴的共諜案中，現、退役軍人佔比高達六成，顯示中共對我軍事體系滲透之深；面對嚴峻挑戰，國防部啟動全員「接觸機密、資格認證」制度，建立定期查核與分級管理機制，強化涉密人員安全審查。

根據統計，被起訴的共諜案中，軍人佔比高達六成。圖為航特部中校謝孟書受利誘涉共諜案，甚至配合拍攝「我願意投降解放軍」影片向中國效忠，判刑9年定讞。（資料照）

國防部長顧立雄指出，凡涉密官兵原則上三年定期查核，並視機密等級或職務異動啟動滾動檢核機制，此舉不僅回應國安現勢，更有助於構築前瞻、彈性的防諜防線；本文將從制度意涵、法律支持、官兵需求、跨部門合作與未來展望五面向探討，政府應如何以制度化作為，有效防堵中共滲透風險。

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制度革新：查核機制「職責導向」，不再僅看官階

傳統上軍中機密查核往往與官階掛鉤，容易忽略基層涉密風險；此次國防部改以「接密程度」為查核主軸，不論軍階高低，只要涉及機敏職務皆納入查核名單，並依「絕對機密」、「極機密」、「機密」、「密」等級實施不同層次審查，最嚴格者將於七年內持續進行深度查核；此一調整展現政府對共諜滲透手段不斷進化的回應，也體現國軍人資管理的現代化轉型，有助提早預警、有效阻斷潛在風險。

法制支撐：從資訊安全到國安罪責，健全法律依據

防諜機制若無法可依，將無從執行；目前國防部查核項目已涵蓋財稅、戶政、邊境出入紀錄等資料，並透過《國家機密保護法》、《國安法》及《國軍軍法》等相關條例提供法源依據；未來亦可檢討增訂「涉密行為風險預警條款」，針對異常財務交易、頻繁往返敵對地區或社交行為異常者，設立通報與調查門檻，使風險監控更具法律彈性與嚇阻效果；同時強化檢察、調查、情報三機關間的即時通報與資料共享，才能在法律體系內建構堅實防線。

軍人需求：重視官兵心理與經濟壓力，防患未然

除制度與法律面向，政府亦應正視軍中人員的心理與經濟壓力，避免成為共諜招募的突破口；根據過往案例，不少官兵因財務困窘或情感挫折而成為滲透目標，國防部可配合查核制度，設立「官兵風險預警」輔導機制，主動偵測異常行為並進行心理健康追蹤；此外，也應檢討現行待遇制度與福利政策，提升官兵的榮譽感與歸屬感，讓「被策反」的成本遠高於忠誠的價值，唯有從人性面著手，方能從根本降低滲透風險。

國防部長顧立雄表示，共諜案有8成7的比例是由官兵檢舉查獲，國防部會進行保安查核，並著重在無論階級的揭秘查核。（資料照）

跨部門協作：國軍不能單打獨鬥，全民防諜是關鍵

防範共諜滲透不是單一部會能獨立完成的任務；此次國防部查核也須仰賴戶政、財政、邊境管制等民政與治安機關配合，政府應設立「國安跨部門資料整合平臺」，加速查核程序並避免資訊斷點；此外，透過教育部、科技部推動全民資安與防諜教育，提升全民警覺，也是未來重要方向，尤其科技產業與軍事單位聯繫日益頻繁，應及早建立「產學軍」三方風險管理制度，讓整體社會安全網更為緊密。

前瞻規劃：結合國際經驗，建立智慧化國安體系

隨著中共對臺施壓手段轉為多元、隱蔽與制度化，國安防線也需持續升級；美國等民主國家早已設有定期安全審查制度，臺灣可借鏡美、日等國「行為風險模型」與AI大數據輔助篩查，發展我國「涉密風險預測系統」；同時，國安政策也應思考如何與選舉安全接軌，針對2026、2028大選期間潛在滲透、資訊操控與法律戰介選，事先部署監控與應對預案，只有前瞻規劃，方能讓國安體系與時俱進，不落中共所設陷阱。



（作者為研究生）



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