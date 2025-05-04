名家分享~馮睎乾》用香港国安法鎮壓台灣大罷免？

依照這個署名「習起義」者的邏輯，只要你支持罷免國民黨立委，就等同於「為民進黨台獨分裂勢力搖旗吶喊」，進一步被定性為「支持分裂中国」，那麼你就可能已經觸犯了「香港国安法」。這不禁讓人擔憂，那些曾在臉書上公開呼籲罷免的台灣人，未來前往香港還會安全嗎？

◎ 馮睎乾

一位在台灣讀書的香港女生，最近在臉書發文，呼籲在香港的台灣人參與連署罷免國民黨立委。沒想到，她竟然因此收到以「香港国安法」為名的恐嚇，這件事非同小可，也很耐人尋味。

一位在台灣讀書的香港女生，最近在臉書發文，呼籲在香港的台灣人參與連署罷免國民黨立委。沒想到，她竟然因此收到以「香港国安法」為名的恐嚇。（取自貼文）

事情是這樣的，最近有人署名「習起義」，用簡體字寄了一封信到香港入境事務處。信中舉報這位香港女生「收取境外台独分子金钱利益，企图煽动在港台湾居民参与『罢免立委』，为民进党台独分裂势力摇旗呐喊」。信中還要求入境處在這位女生入境香港時將她逮捕，「移送香港司法机关处理，认真落实国安相关法规，响应习近平总书记在二十大提倡的『全面依法治国』精神」。

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這個自稱「習起義」的人，把這封檢舉信，連同女生在臉書上呼籲大家參與罷免的貼文截圖，一起從香港空郵到台南的一間女僕咖啡廳。信封上還蓋了「4.15全民國家安全教育日」的宣傳郵戳。女僕咖啡廳的負責人根據信中附上的臉書網名，輾轉聯絡到這位香港女生，這才發現她根本沒去過咖啡廳，也不是女僕。這位女生本人也在臉書上回應，說自己被中共的間諜盯上了，更提醒在台灣的香港人要注意安全（注1）。這封奇怪的恐嚇信，到底想耍什麼花招呢？

我注意到這封檢舉信的日期是「2025年4月5日」，這個日期很有意思。在4月4日，台灣的cosplay（動漫角色扮演）圈就有人發起連署罷免，他們強調「大罷免的目的，不是在讓民進黨取得政治實力」，而是「避免臺灣被賣給中國」，令大家失去民主自由以及「享受角色扮演的樂趣」。這個cosplay圈發起的「起義」帖文，獲得了1800多次分享，反應非常熱烈（注2），這應該讓潛伏在台灣的五毛共諜嚇了一跳。

這些中共間諜有任務在身，當然要做點事情來交差。剛好那位香港女生也是coser（角色扮演者），這個「習起義」就乾脆舉報她，還把信寄到女僕咖啡廳想把事情鬧大，以為這樣就能一箭雙鵰，既警告在台灣支持罷免的香港人，也在台灣的cosplay圈內散播恐懼。

然而仔細想想，就會明白這封信恐嚇的對象，絕不僅僅是在台港人和台灣的cosers，而是所有支持罷免的台灣人。依照這個署名「習起義」者的邏輯，只要你支持罷免國民黨立委，就等同於「為民進黨台獨分裂勢力搖旗吶喊」，進一步被定性為「支持分裂中国」，那麼你就可能已經觸犯了「香港国安法」。這不禁讓人擔憂，那些曾在臉書上公開呼籲罷免的台灣人，未來前往香港還會安全嗎？

台灣人民現在正打算罷免的是國民黨籍的民意代表，並非中国共產黨。（資料照）

更值得玩味的是，台灣人民現在正打算罷免的是國民黨籍的民意代表，並非中国共產黨。然而從檢舉人「習起義」的角度來看，連罷免台灣的在野黨立委，都能被扣上「分裂祖国」的帽子，這豈不是間接證明了國民黨與中共之間有某種代理關係？我認為國民黨立委必須盡快出面，嚴厲譴責「習起義」這種將他們抹紅的行徑，「以正視聽」。

最後，我很期待香港的入境事務處和国安局能公開說明，台灣發起的這場罷免行動，究竟是否觸犯了香港的「国安法」？誠然，「拿明朝的劍斬清朝的官」是荒謬之舉，但如今看來，香港這部號稱威力無窮的「国安大法」，即使相隔一個海，也似乎有可能被用來壓制台灣人民的正當民主訴求。

注

1

https://t.ly/t0aFN

2

https://t.ly/S6rTZ

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

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