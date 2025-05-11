自由開講》非典型教宗！方濟各邀請窮人送最後一程，長眠聖母大殿

◎ 陳擷安

教宗方濟各一生以破格行事著稱，即便在生命的最後一刻，他依然選擇走一條不同凡響的道路。按照梵蒂岡規制，教宗逝世後的安葬儀式一向莊嚴、規矩而森嚴，但方濟各卻再次打破百年傳統，決定在自己的靈柩從聖伯多祿大教堂前往聖母大殿的六公里送行途中，特別邀請窮人陪伴他最後一程。

大批信徒聚集在聖伯多祿廣場，參加教宗方濟各的喪禮。（美聯社）

這段路線橫跨古羅馬帝國的街道，途經羅馬競技場等象徵帝國輝煌與墮落的歷史地標，無疑是一場極具象徵意義的最後巡禮。從一位自視為「窮人之僕」的教宗，走向歷史長河中最受底層人民愛戴的精神領袖之一，這樣的安排不只是個人信念的延續，更是對權力、財富與虛榮最深刻的反思。方濟各用自己的身體力行，提醒世人：真正的教會，應該是與弱小者同行，而非僅侷限於宮殿與聖殿之中。

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這樣的安排，也在無形中改寫了人們對「尊貴」的認知。過往教宗葬禮之所以極盡鋪張，不僅是宗教儀式的莊嚴展現，也是教會權威的象徵。但方濟各認為，真正的尊貴來自於謙卑與慈愛。邀請窮人送行，不只是施捨的姿態，更是將那些長年被社會邊緣化的人，置於與權貴同等重要的位置。

這樣的舉動，無疑給長期飽受批評的天主教會投下了一顆震撼彈。特別是面對近年來教會醜聞頻傳、信眾流失的危機，方濟各以自身實踐重新喚起人們對信仰的共鳴與敬意。他用一場最溫柔卻最有力的告別，向世人示範了何謂真正的「僕人領袖」。或許，未來歷史評價方濟各時，這場葬禮將成為一個重要的註腳，證明教宗可以不靠權威與儀式，而是靠愛與行動，走進人心。

根據名人財富統計網站數據顯示，教宗方濟各逝世後遺產僅為100美元。（路透）

更深一層地看，方濟各的選擇也透露出他對現代社會貧富不均問題的深切焦慮。當全球化帶來空前的經濟繁榮時，貧富差距卻持續擴大。作為世界上最大宗教之一的領袖，方濟各始終將社會正義視為首要使命。

從力倡環保、反對資本主義貪婪，到堅持為難民與窮人發聲，他用一次次行動提醒世界：「衡量一個社會的標準，不是看它最成功的人有多成功，而是看它最弱勢的人是否得到尊重與照顧。」而這次的送葬隊伍，更像是一場活生生的社會運動，一種跨越死亡的溫柔抗議，既向過往的世界致敬，也對未來的人類提出警醒。方濟各以生命的最後旅程，延續他一生未竟的使命：讓教會成為窮人的教會，讓愛真正走入人群之中。

從力倡環保、反對資本主義貪婪，到堅持為難民與窮人發聲。圖為2016年教宗方濟各（右）在羅馬西安比諾機場接見一批來自敘利亞難民。（美聯社檔案照）

從制度層面來說，方濟各此次選擇聖母大殿作為長眠之地，也別具深意。聖母大殿是羅馬最古老、最重要的聖母教堂之一，代表著母性、包容與慈悲。相較於莊嚴威赫的聖伯多祿大教堂，聖母大殿更接地氣，更充滿人情味。方濟各這樣安排，似乎在訴說著：死亡不是終結，而是回到最溫暖、最原初的懷抱；信仰的最終歸宿，不是權力高牆，而是無盡的愛與憐憫。

這也象徵著他對教會未來的期許——一個更柔軟、更包容、更為「人」而存在的教會。即便在最後，方濟各仍未停止改革，未曾放棄希望。他用自己的選擇，將一生的理念與行動，化為永恆的精神燈塔，繼續照耀後人。

（作者為台大醫學院醫學教育暨生醫倫理碩士）



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