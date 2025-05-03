名家分享~苗栗國罷免立委連線》請邱鎮軍委員說明 為何當面嗆聲志工?!

若回溯時間，該事件發生於白沙屯媽祖出巡前一日，我們在此也鄭重請問邱鎮軍委員：您是否記得當天在苗栗市發生的衝突？是否曾對志工嗆聲？

◎ 苗栗國罷免立委連線

針對近日媒體報導「邱鎮軍委員嗆聲志工」一事，罷免提案領銜人於接受訪問時所述為：曾有志工在進行宣傳時，遭邱委員當面嗆聲，並未明確指出發生於報導當日。特此說明，以正視聽。

白沙屯媽祖出巡前一日 還記得衝突嗎？

然而，若回溯時間，該事件發生於白沙屯媽祖出巡前一日，我們在此也鄭重請問邱鎮軍委員：您是否記得當天在苗栗市發生的衝突？是否曾對志工嗆聲？

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國民黨立法委員邱鎮軍。（資料照）

當日，罷免志工如常於苗栗市內進行信箱宣傳與民眾溝通，途經「世和人本禮儀社」看到有民眾泡茶，於是入內簡要說明罷免行動。不料，邱委員竟突然自屋內現身，當場以不悅語氣表示：「我要出來看看，是誰要罷免我？」隨行人員更強行奪走志工手中備好回郵信封的連署書與文宣。事件發生快速，令志工無所適從，考量人身安全，僅能匆忙離開現場。

當時未在立院上班 卻在苗栗干涉志工行動

事後經苗栗在地友人提醒，方知該處「世和人本禮儀社」賴姓負責人與邱鎮軍委員之關係匪淺，事發當時為立法院上班時間，邱委員未在院內履職，卻反而於此處干涉志工罷免行動，是否涉有公私不分或怠職之虞，且此一行為是否涉及阻撓公民行使憲法保障的罷免權利？是否構成言語或實質恐嚇？

我們希望邱委員能親自說明。

苗栗選區罷免行動艱困，台灣公民陣線跟經民連日前聲援，於邱鎮軍從政前推動設立的英才夜市旁舉辦宣講與連署。（資料照）

隨著二階連署進入最後關頭，我們已經感受到邱鎮軍的著急，他開始操作各種政治語言，試圖混淆視聽。正因如此，我們更要大聲呼籲：民眾請勇敢站出來，簽下罷免不適任立委的連署！一起拒絕黑道、拒絕暴力、拒絕親中賣台的立委！

本文經授權轉載自苗栗國罷免立委連線臉書

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