自由開講》下架親共「吃裡扒外」的藍委

◎ 袁冰凝

日前，由反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會在凱道舉行，這場有別於以往政黨造勢的活動，是因為現場同時出現不同黨派及拿著不同旗幟、不同訴求標語的公民，尤其是拿著中華民國國旗的反共正藍軍，特別令人感到震撼與感動！

419「拒絕統戰，守護台灣」大會，現場同時出現不同黨派及拿著不同旗幟、不同訴求標語的公民，宛如一場反共嘉年華。（資料照）

一九五一年至一九九八年間，曾於東引、馬祖列島服役的志願役或義務役軍人都知道，當年部隊名稱為中華民國陸軍「反共救國軍」，也是國民黨執政期間對外揭示的堅定反共決心，然曾幾何時，國民黨喪失了黨魂，拋棄了反共的核心價值，雖然在許多造勢活動場合也揮舞著中華民國國旗，但檢視其過去的行徑，顯然是人前說要保護中華民國，身體卻很誠實，頻頻跑到對岸親共舔共，不啻是左手拿中華民國國旗騙群眾，右手卻聯共要毀滅中華民國。

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台灣的民主自由制度，讓藍白立委可以在立法院聯手通過惡法；讓國民黨的黨公職及支持者，可以在台北地檢署前抗議偵辦國民黨「死亡連署」偽造文書案，而未遭到強制驅離及逮捕；可以申請在凱道舉辦四二六造勢活動。試問一旦中共併吞中華民國台灣，還能有這樣的機會嗎？因此，這次公民團體發動的大罷免，是保護台灣自由民主的背水一戰，一定要下架親共舔共「吃裡扒外」的國民黨立委，否則下次就沒機會了。

（作者為法務人員）

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