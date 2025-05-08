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自由開講》國民黨若不以政策競爭取代政治鬥爭 將成泡沫政黨

2025/05/08 10:30

◎ 林正二

國民黨面對檢察官調查雙北黨部涉及幽靈連署事件，朱立倫主席非但沒反躬自身，跟國人道歉，反而打人喊救命，污衊賴清德總統為獨裁者，以司法為工具迫害該黨。藍營有高達1923件的死亡連署，公民團體只有12件，檢察官當然要依法搜調藍營相關單位與人員，跟賴總統與執政黨完全無關。

請問朱主席，如果賴總統是獨裁者，政府怎可能讓藍白立委毀憲亂政、癱瘓憲政、違法擴權並亂刪大凍總預算，嚴重衝擊政府的運作與國家安全？依照老蔣總統的獨裁作風，早就把在野黨立委抓去關了！朱主席完全是睜眼說瞎話，做賊喊捉賊，不反省是自己的胡作非為，搞得各行各業、老弱婦孺皆受害、天怒人怨，民間團體才會自動發起罷免藍委的社會運動，全民熱烈響應！

藍營面對民間團體來勢洶洶的連署罷免，不僅不檢討自己，反而想「以罷制罷」，在缺乏正當理由推動罷免綠委連署活動情形下，根據媒體報導，竟然以黨部所擁有的名冊代替連署，一大堆假簽名、將近兩千件的死人連署，一錯再錯！然而，國民黨面對司法調查，不僅不承認錯誤，朱主席與蔣萬安市長竟然帶頭違法，在北檢前面非法抗爭，還打人喊救命，污衊賴總統。在先進民主國家，這種毫無是非與法治觀念的政黨，是很難生存的！

自由開講》國民黨若不以政策競爭取代政治鬥爭 將成泡沫政黨檢調偵辦藍營罷免綠委幽靈連署案，搜索國民黨台北市黨部，並約談相關人員，朱立倫主席率領黨公職及支持者到北檢外，抗爭司法不公。（資料照）

國民黨在野後，不僅從未就兩岸、外交、國防、財經、教育與文化等攸關台灣發展的國家大政，針對執政黨不足之處，研擬相關政策，扮演好民主國家忠誠反對黨的角色；反而不斷以暴力阻擋國家法案與預算的通過，完全不顧政府運作不順暢會影響國家發展與人民的利益。而且藍營時常以不實資訊，污衊抹黑政府，導引人民對政府不信任，擬從中獲取政治利益。國民黨這樣子阻礙政府施政，已嚴重傷害國家與台灣人民的利益！

此外，國民黨失勢後，已從原先的親美反共變為「聯共制綠」、「反美親中」，不僅沒譴責中共近年對台灣的武力威嚇、獨裁以及對新疆與香港的迫害與控制，反而不分是非責備民進黨政府引發台海不安。國民黨這樣子不認同台灣、顛倒是非，怎可能獲得人民的支持？

《鏡新聞》4月16日公布最新民調，國會滿意度部分，民進黨45%、民眾黨28.2%，國民黨從去年11月的40.9%，ㄧ路下滑到27.6%，其不滿意度也創下新高，達到61.2%。面對國人對國民黨的不滿，藍營唯有深切反省自己所作為，徹底改頭換面，以政策競爭代替政治鬥爭，做一個負責任的忠誠反對黨，才能振衰起敝，否則將像新黨一樣，被台灣人民所唾棄，成為泡沫政黨！

（作者為政治評論員）

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